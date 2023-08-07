Япония планирует выброс воды из Фукусимы в конце августа – начале сентября

Об этом сообщило издание Kyodo News.

Ожидается, что Кисида объяснит план сброса воды президенту США Джо Байдену и президенту Южной Кореи Юн Сок Йолу, когда они встретятся на трехстороннем саммите 18 августа в президентской резиденции Кэмп Дэвид в штате Мэриленд, недалеко от Вашингтона.

Также отмечается, что по возвращении в Японию 20 августа Кисида проведет встречу с соответствующими министрами, чтобы определить конкретную дату спуска воды.

Добавляется, что правительство взвешивало время сброса воды после того, как в начале июля Международное агентство по атомной энергии заявило в своем окончательном отчете, что планируемый сброс будет соответствовать мировым стандартам безопасности, на фоне беспокойства соседних стран и местных рыбаков, обеспокоенных потенциальным репутационным ущербом для морепродуктов.

После того, как правительство предшественника Кисиды, Йосихиде Суги, в апреле 2021 года одобрило план сброса воды в море "приблизительно через два года", нынешняя администрация в январе решила осуществить это "с весны примерно до лета".

Также, издание отмечает, что в понедельник главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно, официальный представитель правительства, заявил журналистам, что план не претерпел никаких изменений.

Что предшествовало

Ранее Гросси встретился с премьер-министром Японии Фумио Кишидой и передал ему отчет МАГАТЭ , в котором говорилось, что план сброса воды соответствует международным стандартам безопасности и будет иметь незначительное радиологическое влияние на людей и окружающую среду в случае его реализации.

На АЭС в Фукусиме вода, используемая для охлаждения атомных реакторов, проходит поэтапную обработку с помощью усовершенствованной системы очистки, которая удаляет почти все радиоактивные вещества, кроме трития. Такая вода собирается в огромных резервуарах занимающих большую площадь площадки электростанции.

TEPCO неоднократно отмечала, что вывод из эксплуатации реакторов на АЭС "Фукусима-1" не может быть завершен без утилизации очищенной воды. Компания уже несколько лет разрабатывает и строит специальную систему очистки, позволяющую практически полностью удалить радиоактивные элементы из воды.

Очищенную воду планируют постепенно сбрасывать в море на расстоянии 1 километра от электростанции через подводный тоннель, после разбавления ее морской водой в концентрации 1:40, разрешенной японскими стандартами безопасности.

Также позже, 7 июля, Китай, крупнейший покупатель японских морепродуктов, запретил импорт продуктов питания из десяти префектур Японии и ввел усиленный контроль за наличием радиоактивных веществ в остальной части японской продукции.

8 июля стало известно, что управление ядерного регулирования Японии предоставило компании TEPCO, оператору АЭС "Фукусима-1", официальное разрешение начать сброс очищенной радиоактивной воды в открытое море.