Япония планирует выброс воды из Фукусимы в конце августа – начале сентября
Япония рассматривает возможность начать сброс очищенной радиоактивной воды с атомной электростанции Фукусима в море между концом августа и началом сентября, после того как премьер-министр Фумио Кисида вернется с трехстороннего саммита с США и Южной Кореей
Об этом сообщило издание Kyodo News.
Ожидается, что Кисида объяснит план сброса воды президенту США Джо Байдену и президенту Южной Кореи Юн Сок Йолу, когда они встретятся на трехстороннем саммите 18 августа в президентской резиденции Кэмп Дэвид в штате Мэриленд, недалеко от Вашингтона.
Также отмечается, что по возвращении в Японию 20 августа Кисида проведет встречу с соответствующими министрами, чтобы определить конкретную дату спуска воды.
Добавляется, что правительство взвешивало время сброса воды после того, как в начале июля Международное агентство по атомной энергии заявило в своем окончательном отчете, что планируемый сброс будет соответствовать мировым стандартам безопасности, на фоне беспокойства соседних стран и местных рыбаков, обеспокоенных потенциальным репутационным ущербом для морепродуктов.
После того, как правительство предшественника Кисиды, Йосихиде Суги, в апреле 2021 года одобрило план сброса воды в море "приблизительно через два года", нынешняя администрация в январе решила осуществить это "с весны примерно до лета".
Также, издание отмечает, что в понедельник главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно, официальный представитель правительства, заявил журналистам, что план не претерпел никаких изменений.
Что предшествовало
Ранее Гросси встретился с премьер-министром Японии Фумио Кишидой и передал ему отчет МАГАТЭ , в котором говорилось, что план сброса воды соответствует международным стандартам безопасности и будет иметь незначительное радиологическое влияние на людей и окружающую среду в случае его реализации.
На АЭС в Фукусиме вода, используемая для охлаждения атомных реакторов, проходит поэтапную обработку с помощью усовершенствованной системы очистки, которая удаляет почти все радиоактивные вещества, кроме трития. Такая вода собирается в огромных резервуарах занимающих большую площадь площадки электростанции.
TEPCO неоднократно отмечала, что вывод из эксплуатации реакторов на АЭС "Фукусима-1" не может быть завершен без утилизации очищенной воды. Компания уже несколько лет разрабатывает и строит специальную систему очистки, позволяющую практически полностью удалить радиоактивные элементы из воды.
Очищенную воду планируют постепенно сбрасывать в море на расстоянии 1 километра от электростанции через подводный тоннель, после разбавления ее морской водой в концентрации 1:40, разрешенной японскими стандартами безопасности.
Также позже, 7 июля, Китай, крупнейший покупатель японских морепродуктов, запретил импорт продуктов питания из десяти префектур Японии и ввел усиленный контроль за наличием радиоактивных веществ в остальной части японской продукции.
8 июля стало известно, что управление ядерного регулирования Японии предоставило компании TEPCO, оператору АЭС "Фукусима-1", официальное разрешение начать сброс очищенной радиоактивной воды в открытое море.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.9
Покупка 36.9Продажа 37.62
-
EUR
Покупка 40.64Продажа 41.72
- Актуальное
- Важное