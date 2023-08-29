Япония планирует пожаловаться в ВТО из-за запрета Китая на импорт морепродуктов

Об этом сообщило издание Kyodo.

Министр экономической безопасности Санаэ Такаичи заявил на пресс-конференции: "Мы вступаем в стадию, когда мы должны рассмотреть контрмеры против импортных ограничений, введенных Китаем, включая подачу жалобы в международную торговую организацию, если "подача протеста через дипломатические каналы является неэффективной".

Министр иностранных дел Йосимаса Хаяши также заявил на отдельной пресс-конференции, что Япония предпримет "необходимые шаги в таких рамках, как ВТО", и подчеркнул важность "тесного общения" между двумя странами для поддержки "конструктивных" отношений.

Хаяши призвал Пекин немедленно отменить запрет на импорт, введенный в четверг вскоре после того, как ядерный комплекс начал сбрасывать воду в Тихий океан, заявив, что эта мера "не базируется на научных основаниях".

Что предшествовало

На АЭС в Фукусиме вода, используемая для охлаждения атомных реакторов, проходит поэтапную обработку с помощью усовершенствованной системы очистки, которая удаляет почти все радиоактивные вещества, кроме трития. Такая вода собирается в огромных резервуарах занимающих большую площадь площадки электростанции.

TEPCO неоднократно отмечала, что вывод из эксплуатации реакторов на АЭС "Фукусима-1" не может быть завершен без утилизации очищенной воды. Компания уже несколько лет разрабатывает и строит специальную систему очистки, позволяющую практически полностью удалить радиоактивные элементы из воды.

8 июля управление ядерного регулирования Японии предоставило компании TEPCO, оператору АЭС "Фукусима-1", официальное разрешение начать сброс очищенной радиоактивной воды в открытое море.

7 августа сообщалось , что Япония рассматривает возможность начать сброс очищенной радиоактивной воды с атомной электростанции Фукусима в море между концом августа и началом сентября, после того как премьер-министр Фумио Кишида вернется с трехстороннего саммита с США и Южной Кореей.

22 августа премьер-министр Фумио Кишида заявил , что Япония начнет сбрасывать очищенную радиоактивную воду с атомной электростанции "Фукусима" в море в четверг, если позволят погодные условия, несмотря на обеспокоенность местных рыболовов и настойчивую оппозицию со стороны Китая.

Лидер оппозиционной Демократической партии Южной Кореи Ли Чже Мен назвал решение Японии сбрасывать очищенную радиоактивную воду с поврежденной атомной электростанции Фукусимы актом террора.

24 августа, несмотря на обеспокоенность граждан и некоторых соседних государств по поводу последствий для экологии, Япония начала выпускать в океан очищенную от радиации воду из поврежденной атомной электростанции Фукусимы.

26 августа сообщалось , что Соединенные Штаты подтвердили свою поддержку процесса сброса очищенной радиоактивной воды с разрушенной японской атомной электростанции в Фукусиме, назвав его безопасным и прозрачным.