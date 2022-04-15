Япония планирует отправить самолет Сил самообороны с гуманитарной помощью для украинских беженцев

Об этом сообщает The Japan Times.



Издание сообщает, что миссия будет продолжаться до конца июня. Планируется, что самолет будет перевозить предметы раз в неделю с конца апреля. Для отправки собирают запасы, хранящиеся в Дубае и Мумбаи (одеяла и спальные коврики). Их будут транспортировать в Польшу и Румынию, где ищет убежища многие украинцы.



Самолет Сил самообороны Японии будет отправлен в рамках международных операций по оказанию гуманитарной помощи в соответствии с законом, позволяющим Японии участвовать в миротворческих операциях ООН.



Ранее в этом месяце правительство решило передать помощь Агентству ООН по делам беженцев. Поставки будут отправлены в Варшаву. Добавляют, что в марте правительство премьер-министра Фумио Кисиды доставило в Украину бронежилеты и шлемы через Польшу с помощью самолетов Сил самообороны Японии.

Напомним, 12 апреля Япония опубликовала решение о замораживании активов крупнейших банков России Сбербанк и Альфа-банк. Всего в стране было введено ограничение против 398 физических и 28 юридических лиц из РФ.