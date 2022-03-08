Япония передаст ВСУ бронежилеты, шлемы и медикаменты, - посол

Об этом он сообщил в Facebook.

"Состоялось подписание межправительственного соглашения в форме обмена нотами между Украиной и Японией о предоставлении на безвозмездной основе защитного орудия для нужд Вооруженных Сил, а именно - бронежилетов, шлемов, палаток, зимней одежды, медикаментов. генераторов, камер, разнообразных орудий для использования в чрезвычайных ситуациях ", – написал Корсунский.

По словам посла, подобный акт произошел впервые в истории Японии.