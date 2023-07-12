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Япония передаст Украине системы обнаружения беспилотников

12 июля, 2023 среда
15:28
Мир

Премьер-министр Японии Кишида Фумио, выступая на саммите НАТО, заявил, что его страна передаст систему выявления БПЛА Украине в рамках помощи стране на фоне войны с Россией

Об этом сообщает nippon.com.

Отмечается, что в марте Кишида посетил Украину и сообщил президенту Зеленскому, что Япония выделит 30 миллионов долларов помощи на нелетальное оборудование через трастовый фонд НАТО. Именно этот фонд используют для передачи системы обнаружения дронов.

В своем выступлении на саммите НАТО в Вильнюсе Кишида отметил, что международное сообщество находится на историческом повороте. Ссылаясь на соглашение Группы семи на майском саммите в Японии по поводу решительного противодействия любым односторонним попыткам изменить статус-кво силой, он пообещал, что Япония и дальше будет усиливать сотрудничество с другими странами для поддержки и укрепления международного порядка, основанного на верховенстве права.

Японский лидер также отметил, что безопасность Европы и Индо-Тихоокеанского региона неразделима. Он выразил свою решимость работать над укреплением связей между НАТО и его четырьмя партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе - Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией.

О какой еще помощи Украине объявили во время проведения саммита НАТО в Вильнюсе

11-12 июля в Вильнюсе проходит саммит лидеров стран НАТО. Заседания проходят на уровне лидеров стран и правительств. В первый раз саммит принимает Литва. Мероприятия проходят в конгресс-центре LITEXPO. Во встречах принимают участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашенные делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции.

Утром 12 июля стартовал второй день саммита НАТО в Вильнюсе. Одним из ключевых событий этого дня станет проведение Совета НАТО – Украина. Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО проведут пресс-конференцию. Эспрессо следит за событиями второго дня саммита НАТО в текстовом онлайне. Подробнее - по ссылке .

Германия на саммите НАТО 11 июля объявила о новом пакете помощи Украине на сумму 700 млн евро, который будет включать две пусковые установки Patriot и 40 боевых машин пехоты Marder, 25 основных боевых танков Leopard 1 A5 и пять Bergepanzer 2 по промышленным запасам или промышленному ремонту. Также Украина получит 20 тыс. артиллерийских боеприпасов и 5 тыс. 155 мм дымовых боеприпасов, систему беспилотников LUNA и пакет противоминных средств.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заверил, что украинские военные получат ракеты большой дальности. По его словам, Украина получит дальнобойные ракеты SCALP, они Storm Shadow, которые позволят повысить возможности Вооруженных Сил во время контрнаступления.

Министерство обороны Норвегии сообщило о предоставлении Украине тысяч микродронов Black Hornet, которыми удобно вести разведку в условиях городских боев. Также правительство Великобритании предоставит Украине военную помощь в $64,7 млн. Эта поддержка будет включать поставки ремонтного оборудования и создание военного реабилитационного центра.

Австралия предоставит Украине новый оборонный пакет, включающий 30 "бушмастеров".

Также министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина и Швеция подписали документ, подтверждающий сотрудничество стран в сфере оборонных закупок.

Украина
оружие
Япония
Война с Россией
помощь Украине
оружие для Украины
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