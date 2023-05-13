Япония передаст Украине энергооборудование на $40 млн
Между правительством Украины и Японским агентством международного сотрудничества подписано соглашение, в рамках которого власти Японии передадут Украине оборудование для подстанций на общую сумму 5,135 млрд японских иен
Об этом сообщает Укрэнерго.
Согласно плану закупок начало поставок оборудования планируется на вторую половину 2023 года и продлится до 2025 года в зависимости от сроков изготовления оборудования.
Это уже второй этап в оказании Японией помощи украинской энергетике. На первом этапе Укрэнерго получило от JICA более 30 генераторов, являющихся страховочным механизмом для подстанций на случай возобновления массированных обстрелов.
"При нормальных условиях подстанция получает электричество для собственных нужд из сети облэнерго, однако из-за обстрелов связь с сетью может нарушиться. В таком случае генератор обеспечивает питание собственных потребностей, пока энергетики будут восстанавливать связь подстанции с сетью", - говорится в сообщении.
Грантовое соглашение на общую сумму 22,44 млрд японских иен (около 170 млн долларов) было подписано украинским правительством и JICA в марте 2023 года для финансирования Программы экстренного восстановления Украины. Эти средства направляются на закупку энергетического оборудования, а также на поддержку сектора водоснабжения и водоотведения.
- Поддержка Украины в противостоянии агрессии России станет одним из приоритетных вопросов повестки дня саммита G7, который начнется 19 мая в японском городе Хиросима.
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