Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Экономика Япония передаст Украине энергооборудование на $40 млн

Япония передаст Украине энергооборудование на $40 млн

13 мая, 2023 суббота
12:33
Экономика

Между правительством Украины и Японским агентством международного сотрудничества подписано соглашение, в рамках которого власти Японии передадут Украине оборудование для подстанций на общую сумму 5,135 млрд японских иен

Об этом сообщает Укрэнерго.

Согласно плану закупок начало поставок оборудования планируется на вторую половину 2023 года и продлится до 2025 года в зависимости от сроков изготовления оборудования.

Это уже второй этап в оказании Японией помощи украинской энергетике. На первом этапе Укрэнерго получило от JICA более 30 генераторов, являющихся страховочным механизмом для подстанций на случай возобновления массированных обстрелов.

"При нормальных условиях подстанция получает электричество для собственных нужд из сети облэнерго, однако из-за обстрелов связь с сетью может нарушиться. В таком случае генератор обеспечивает питание собственных потребностей, пока энергетики будут восстанавливать связь подстанции с сетью", - говорится в сообщении.

Грантовое соглашение на общую сумму 22,44 млрд японских иен (около 170 млн долларов) было подписано украинским правительством и JICA в марте 2023 года для финансирования Программы экстренного восстановления Украины. Эти средства направляются на закупку энергетического оборудования, а также на поддержку сектора водоснабжения и водоотведения.

  • Поддержка Украины в противостоянии агрессии России станет одним из приоритетных вопросов повестки дня саммита G7, который начнется 19 мая в японском городе Хиросима.
Мир
Украина
Япония
Читайте также:
ЗСУ
13 мая, 2023 суббота
В Бахмуте продолжаются непрерывные бои, Силы обороны отразили многочисленные атаки в районе Марьинки, - Генштаб ВСУ
робота ППО
13 мая, 2023 суббота
РФ ударила по Хмельнитчине четырьмя беспилотниками: поражен объект критической инфраструктуры, взрывными волнами повреждены дома в областном центре, ранены 11 человек
Автор Татьяна Яворськая
12 мая, 2023 пятница
Карта переходов общин из Московского патриархата на май 2023 года
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.32
    Покупка 37.32
    Продажа 37.89
  • EUR
    Покупка 40.66
    Продажа 41.61
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
13 мая
14:17
Обновлено
В Брянской области упали два вертолета: предположительно сбили ракетами
14:02
Под Бахмутом погиб украинский хоккеист Александр Хмель
14:02
OPINION
Вернуть Крым гораздо легче, чем вернуть Луганск и Донецк
13:56
Усик дал краткие характеристики Фьюри, Джошуа и Уайлдеру
13:47
Наши воины продолжают наступление в Бахмуте, - Сырский
13:44
Эксклюзив
Пригожин пытается возродить политическую ауру Жириновского, - Фейгин
13:28
"Гвардии наступления" передали изъятые автомобили, оружие и боеприпасы
13:27
Танки Leopard, БМП Marder, 4 ЗРК IRIS-T: Германия подготовила наибольший пакет помощи Украине на 2,7 млрд евро
13:26
Эксклюзив
ракета Storm Shadow
Storm Shadow может применяться с СУ-24, который есть на вооружении Украины, - авиационный эксперт Криволап
13:14
Обновлено
РФ ударила по Хмельнитчине четырьмя беспилотниками: поражен объект критической инфраструктуры, взрывными волнами повреждены дома в областном центре, ранены 11 человек
12:57
РФ атаковала села на Харьковщине: есть раненые
12:56
Зозуля раскритиковал Шевченко, который сел рядом с русофилом Джоковичем на матче ЛЧ между "Миланом" и "Интером"
12:55
Эксклюзив
России негде взять деньги на покрытие дефицита бюджета, - экономист Пендзин
12:37
Пытал жителей Балаклеи: СБУ объявила о подозрении бывшему оккупационному коменданту города
12:25
Украинский боксер отказался от чемпионского титула
12:22
В воздушное пространство Польши залетел разведывательный аэростат из Беларуси
12:17
Эксклюзив
"На болотах подгорает": все воздушные атаки на Киев в мае были отбиты, - майор запаса НГУ Гетьман
12:08
OPINION
Потребление российского продукта подают как новую форму диссидентства
11:49
Екатерина Калитко стала лауреаткой американской литературной премии Pushcart Prize
11:48
Кулеба обсудил с Блинкеном предоставление Украине F-16 и обучение пилотов
11:47
Зеленский прибыл в Рим
11:19
Эксклюзив
В 10 км от Купянска идут ожесточенные бои, - районная ВА
10:49
Эксклюзив
В РФ было принято централизованное решение по снижению цены только на один единственный товар, – экономист Пендзин
10:48
Торговали конфиденциальной информацией из государственных баз данных: СБУ задержала в Киеве двух "частных детективов"
10:18
G7
Страны G7 увеличили финансовую помощь Украине до $44 млрд и призвали к прекращению войны
10:16
Эксклюзив
Погодные условия на юге способствуют ожиданию хороших новостей, - командир подразделения "Стугна" Линько
10:06
OPINION
Причина многих наших бед – мы сами
09:59
Курс валют на 13 мая: евро продолжает дешеветь в обменниках
09:53
Эксклюзив
В Хмельницком в результате утренних взрывов чуть ли не пол города осталось без окон, - заместитель городского головы Новачок
09:36
РФ ночью атаковала Украину беспилотниками, ПВО уничтожила 17 из 21 дрона
09:34
За сутки враг обстрелял четыре района Харьковщины: погиб мужчина, повреждены жилые и хозяйственные постройки
09:13
Эксклюзив
На оккупированной Херсонщине захватчики размещают администрации в многоэтажных домах, прикрываясь людьми, - Хлань
09:06
Британская разведка подтвердила хаотическое отступление одного из подразделений РФ под Бахмутом
09:02
Эксклюзив
Токаев и Назарбаев
Рано говорить, что Назарбаев все потерял, Токаев обеспечивает ему гарантии, – казахстанский политолог Альджанов
08:43
Обновлено
В Николаеве раздались взрывы: возникли пожары, пострадали три человека
08:29
Обновлено
ПВО сбила все "шахеды", которые ночью атаковали Киевщину, обломками дрона поврежден дом
08:14
Потери РФ в Украине превысили 198 тыс. человек погибшими, - Генштаб ВСУ
08:01
OPINION
"Все идет по плану, но план хреновый"… Как изменят настройки головного мозга у русни
07:30
Инфографика
УПЛ: расписание матчей и трансляций 26-го тура
06:55
В Бахмуте продолжаются непрерывные бои, Силы обороны отразили многочисленные атаки в районе Марьинки, - Генштаб ВСУ
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV