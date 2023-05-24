Об этом сообщил посол Украины в Японии Сергей Корсунский.

"Сегодня в министерстве обороны Японии прошла церемония передачи Украине 100 автомобилей и 30 000 готовых пищевых пайков для нужд ВСУ", - написал он.

По его словам, первые два автомобиля уже на пути в Украину, остальные будут поступать после прохождения техосмотра и необходимой подготовки.

"Впервые в послевоенной истории Японии Силы самообороны передают военную технику воюющей стране. Продолжение следует", - резюмировал дипломат.