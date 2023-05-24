Япония передаст Украине 100 автомобилей и 30 тыс. сухпайков
Токио передаст Украине 100 автомобилей и 30 тысяч сухпайков. Это впервые в своей послевоенной истории Япония передает военную технику воюющей стране
Об этом сообщил посол Украины в Японии Сергей Корсунский.
"Сегодня в министерстве обороны Японии прошла церемония передачи Украине 100 автомобилей и 30 000 готовых пищевых пайков для нужд ВСУ", - написал он.
По его словам, первые два автомобиля уже на пути в Украину, остальные будут поступать после прохождения техосмотра и необходимой подготовки.
"Впервые в послевоенной истории Японии Силы самообороны передают военную технику воюющей стране. Продолжение следует", - резюмировал дипломат.
- Ранее стало известно, что Япония будет лечить украинских военных в своих госпиталях.
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