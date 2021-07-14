Япония передаст через COVAX 11 млн доз вакцины AstraZeneca: перечень стран

Об этом заявил министр иностранных дел Мотеги Тошимицу, передает NHK .



Речь идет о вакцине AstraZeneca, которую производят в стране.



Через инициативу COVAX ее получат: Камбоджа, Восточный Тимор, Лаос, Мальдивы, Бангладеш, Непал, Шри-Ланка, Фиджи, Кирибати, Папуа - Новая Гвинея, Самоа, Соломоновы Острова, Тонга, Вануату и Иран.



Препарат будут отправлять, как только все будет готово для этого.

Министр заявил о планах правительства вакцинировать японцев, живущих за рубежом и планирующих на время вернуться домой.

Канада передаст другим странам почти 18 млн доз вакцины от COVID-19 AstraZeneca через инициативу COVAX.