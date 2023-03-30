Об этом сообщает пресс-служба МИД Японии.

"Япония в сотрудничестве с международным сообществом, включая страны Большой семерки, продолжит поддерживать и находиться рядом с народом Украины, столкнувшимся с трудностями в результате вторжения РФ", – отмечается в сообщении.

В рамках нового пакета помощи страна приобретет на 470 млн долларов оборудование, необходимое для разминирования и расчистки завалов, а также восстановления энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры в Украине.

Как известно, в прошлом году японское правительство из-за полномасштабного вторжения РФ передало Украине более 1,6 млрд долларов официальной финансовой и материальной помощи.