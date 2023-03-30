Япония передала Украине помощь на $470 млн
Правительство Японии выделило новый пакет гуманитарной помощи для Украины в размере $470 млн
Об этом сообщает пресс-служба МИД Японии.
"Япония в сотрудничестве с международным сообществом, включая страны Большой семерки, продолжит поддерживать и находиться рядом с народом Украины, столкнувшимся с трудностями в результате вторжения РФ", – отмечается в сообщении.
В рамках нового пакета помощи страна приобретет на 470 млн долларов оборудование, необходимое для разминирования и расчистки завалов, а также восстановления энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры в Украине.
Как известно, в прошлом году японское правительство из-за полномасштабного вторжения РФ передало Украине более 1,6 млрд долларов официальной финансовой и материальной помощи.
- 11 марта правительство Японии сообщило, что даст Украине около 170 млн долларов, которые потратят на восстановление критической инфраструктуры и развитие экономики.
- Также японский премьер-министр Фумио Кишида заявил, что Токио планирует выделить 30 миллионов долларов на закупку Украине нелетального вооружения.
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