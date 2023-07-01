Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры.

"Переданные партнерами генераторы мы сразу передадим на места, чтобы громады смогли оперативно восстановить предоставление базовых услуг своим обитателям. Чем быстрее мы это сделаем, тем быстрее будут обеспечены условия для возвращения украинцев в свои дома", - говорится в сообщении.

В Министерстве добавили, что вместе с ПРООН они продолжают работать над обеспечением украинских регионов генераторами, поскольку потребность в них будет только расти из-за приближения осенне-зимних холодов и вероятного продолжения энергетического ракетного террора Россией.

Отмечается, что в текущем году Программа развития ООН планирует передать еще более тысячи генераторов, закупленных для нужд 15 областей Украины.

Как другие страны помогли Украине преодолеть последствия взрыва ГЭС

6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, она полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр, а также села и города Николаевской области. Подробное течение событий - здесь.

8 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина в ближайшее время получит помощь от НАТО в рамках Евроатлантического координационного центра реагирования на природные бедствия и катастрофы. Также премьер Британии Риши Сунак сообщил, что разведывательные службы Соединенного Королевства изучают причастность России к подрыву Каховской ГЭС.

9 июня отмечалось, что в рамках Механизма гражданской защиты ЕС Украина получила гуманитарную помощь для ликвидации последствий враждебного подрыва Каховской ГЭС.

Польша, Эстония и Германия передали Украине пожарно-спасательную технику и вездеходы, спецавтомобиль, рефрижератор, генераторы, емкости для топлива и спецодежду. Также направлена гуманитарная помощь из Литвы, Чехии, Финляндии, Австрии, Дании, Польши, Франции и Норвегии. В кратчайшие сроки она будет доставлена в Украину. 14 июня отмечалось, что спасательный департамент Эстонии отправит в Украину технику и оборудование на сумму почти в 457 тыс. евро.

Также 16 июня Кабинет Министров Украины принял решение о выплате денежной помощи пострадавшим в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС и выделил 564 млн грн. 20 июня Правительство Японии приняло решение оказать финансовую помощь в размере $5 млн для помощи жителям населенных пунктов, пострадавших от подрыва Каховской ГЭС. Помощь будет включать в себя продовольствие, воду, санитарию и здравоохранение. Кроме того, будет предоставлено около 160 очистителей воды, 530 генераторов, 30 единиц строительной техники.

Испания 21 июня сообщила, что готовит 240 тонн гуманитарной помощи пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС. Позже в ЕС заявили, что передадут Украине 500 генераторов со складов стратегического резерва, расположенных в Польше.