Япония отвечает записанными сообщениями на звонки Китая о сбросе воды с АЭС на Фукусиме

Об этом сообщает NHK .

Отмечается, что общественные учреждения и предприятия по всей Японии получают международные телефонные звонки с 24 августа, когда начался выпуск воды. Больше всего звонков пришлось на Токио - столичные власти сообщили, что за это время их было уже более 34 тысяч.

Начиная с минувшей пятницы, официальные лица Токио начали использовать систему для автоматического воспроизведения записанного сообщения, когда подозрительные звонки поступают из Китая. В сообщении на китайском языке говорится, что сброс очищенной воды в море соответствует международным стандартам и обычаям. В нем также сказано, что воду разбавляют, чтобы снизить уровень трития до уровня, ниже уровня соседних стран, и принимаются тщательные меры по обеспечению безопасности воды.

В Токио говорят, что после внедрения новая система ответила на 198 звонков в течение первых 105 минут. Чиновники объясняют, что были вынуждены пойти на этот шаг из-за того, что некоторые звонки возникли из-за недоразумения.

Что предшествовало

На АЭС в Фукусиме вода, используемая для охлаждения атомных реакторов, проходит поэтапную обработку с помощью усовершенствованной системы очистки, которая удаляет почти все радиоактивные вещества, кроме трития. Такая вода собирается в огромных резервуарах занимающих большую площадь площадки электростанции.

TEPCO неоднократно отмечала, что вывод из эксплуатации реакторов на АЭС "Фукусима-1" не может быть завершен без утилизации очищенной воды. Компания уже несколько лет разрабатывает и строит специальную систему очистки, позволяющую практически полностью удалить радиоактивные элементы из воды.

8 июля стало известно, что управление ядерного регулирования Японии предоставило компании TEPCO, оператору АЭС "Фукусима-1", официальное разрешение начать сброс очищенной радиоактивной воды в открытое море.

7 августа сообщалось , что Япония рассматривает возможность начать сброс очищенной радиоактивной воды с атомной электростанции Фукусима в море между концом августа и началом сентября, после того, как премьер-министр Фумио Кишида вернется с трехстороннего саммита из США и Южной Кореи.

22 августа премьер-министр Фумио Кишида заявил , что Япония начнет сбрасывать очищенную радиоактивную воду с атомной электростанции "Фукусима" в море в четверг, если позволят погодные условия, несмотря на обеспокоенность местных рыболовов и настойчивую оппозицию со стороны Китая.

Лидер оппозиционной Демократической партии Южной Кореи Ли Чже Мен назвал решение Японии сбрасывать очищенную радиоактивную воду с поврежденной атомной электростанции Фукусимы актом террора.

24 августа, несмотря на обеспокоенность граждан и некоторых соседних государств по поводу последствий для экологии, Япония начала выпускать в океан очищенную от радиации воду из поврежденной атомной электростанции Фукусимы.

26 августа сообщалось , что Соединенные Штаты подтвердили свою поддержку процессу сброса очищенной радиоактивной воды с разрушенной японской атомной электростанции в Фукусиме, назвав его безопасным и прозрачным.

По состоянию на 31 августа из поврежденной японской АЭС "Фукусима-1" в океан вылили более 2900 тонн очищенной воды. Никаких проблем со сливом или другим оборудованием не возникло.