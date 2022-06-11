Япония отправит в Украину установки для очистки воды

Об этом сообщил посол Украины в Японии Сергей Корсунский.

"Искренняя благодарность мэрии Йокогамы, нашим людям в мэрии Йокогамы, депутатам от Йокогамы, бизнесу Йокогамы, японским чиновникам, которые откликнулись на нашу просьбу. В ближайшее время в Одессу отправится 33 портативных установки для очистки воды в случае чрезвычайных ситуаций. Просим Одессу поделиться с Николаевом. Хочу верить, что они не понадобятся, но на всякий случай пусть будет", – написал он facebook.

19 апреля Министерство обороны Японии сообщило , что предоставит Украине комплекты ядерной, биологической и химической защиты (NBC), а также дроны в рамках помощи нашей стране в противостоянии российской военной агрессии.

19 мая премьер-министр Фумио Кисида заявил, что Япония дополнительно предоставит Украине финансовую помощь на сумму $300 млн.

20 мая министр иностранных дел Йосимас Хаяси сообщил, что Япония пожертвует €2 млн МАГАТЭ на его усилия по поддержке безопасности ядерных объектов Украины, подвергшихся атакам России.

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