Япония отправит в Украину установки для очистки воды
Япония направит в Одессу и Николаев 33 портативных установки для очистки воды в случае чрезвычайных ситуаций
Об этом сообщил посол Украины в Японии Сергей Корсунский.
"Искренняя благодарность мэрии Йокогамы, нашим людям в мэрии Йокогамы, депутатам от Йокогамы, бизнесу Йокогамы, японским чиновникам, которые откликнулись на нашу просьбу. В ближайшее время в Одессу отправится 33 портативных установки для очистки воды в случае чрезвычайных ситуаций. Просим Одессу поделиться с Николаевом. Хочу верить, что они не понадобятся, но на всякий случай пусть будет", – написал он facebook.
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