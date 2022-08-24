Япония отменяет обязательное тестирование на COVID-19 для вакцинированных туристов

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на премьер-министра Японии Фумио Кисиду.

Япония отменяет требование предъявлять негативный тест на COVID-19 для въезда в страну путешественников, поскольку страна сталкивается с давлением со стороны индустрии туризма и бизнеса.

По словам премьер-министра Японии Фумио Кисиды, смягчение правил по тестированию на COVID-19 вступит в силу 7 сентября. Как пишет Bloomberg, Кисида сейчас находится на своей официальной резиденции, поскольку сам заболел коронавирусом.

Кисида отметил, что решение об увеличении ежедневного количества туристов, въезжающих в страну, с 20 тыс. будет принято в ближайшее время. Ранее японские СМИ сообщали, что правительство Японии планирует разрешить ежесуточный въезд в страну 50 тыс. пассажиров.

"Япония запретила въезд иностранных туристов примерно на два года, чтобы замедлить распространение вируса. Несмотря на то, что правительство отменило некоторые ограничения, Япония все еще остается страной с наибольшими эпидемическими ограничениями. В настоящее время ограничения строже, чем в таких странах, как Австралия, Сингапур и Великобритания", - пишет Bloomberg.

Также сообщается, что проблема с визами для туристов все еще остается актуальной.

"Несмотря на то, что требования к тестированию смягчаются, остается проблема въездных виз. Граница Японии пока открыта только для тех, кто имеет японское гражданство, а также имеет долгосрочные и предварительно выданные туристические визы, а во время пандемии отменен визовый режим для соответствующих паспортов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось , что для предотвращения распространения штамма коронавируса "Омикрон" Япония останется закрытой для иностранцев по крайней мере до начала 2022 года.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида получил положительный тест на коронавирус, симптомы легкие.

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