Япония отказалась от проведения клубного ЧМ по футболу
Япония отказалась от организации клубного чемпионата мира по футболу из-за пандемии коронавируса
Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации футбольных ассоциаций - ФИФА .
Организация подтвердила, что Федерация футбола Японии из-за пандемии коронавируса сообщила о невозможности проведения турнира в стране в декабре. В свою очередь, о готовности принять ЧМ уже заявила Саудовская Аравия.
В соревнованиях примут участие 7 команд - хозяева, а также 6 победителей клубных континентальных турниров.
Клубный чемпионат мира-2021 станет последним в нынешнем формате. В дальнейшем турнир будет расширен до 24 команд. Он будет проходить раз в четыре года и впервые пройдет в 2022 году.
- В апреле 2020 ФИФА решила перенести реформированный клубный чемпионат мира с 2021 на 2022.
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