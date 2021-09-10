Япония отказалась от проведения клубного ЧМ по футболу

Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации футбольных ассоциаций - ФИФА .

Организация подтвердила, что Федерация футбола Японии из-за пандемии коронавируса сообщила о невозможности проведения турнира в стране в декабре. В свою очередь, о готовности принять ЧМ уже заявила Саудовская Аравия.

В соревнованиях примут участие 7 команд - хозяева, а также 6 победителей клубных континентальных турниров.

Клубный чемпионат мира-2021 станет последним в нынешнем формате. В дальнейшем турнир будет расширен до 24 команд. Он будет проходить раз в четыре года и впервые пройдет в 2022 году.

В апреле 2020 ФИФА решила перенести реформированный клубный чемпионат мира с 2021 на 2022.

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