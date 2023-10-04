Япония осудила визит депутата Сузуки в Россию

Об этом пишет Sky News.

Это первая поездка японского депутата после вторжения России в Украину. Во время своего визита Сузуки встретился с замминистра иностранных дел Андреем Руденко.

"Сузуки на этот раз не информировал правительство о визите в Россию ни до, ни после", - сказал спикер японского правительства Хирокадзу Мацуно.

В правительстве Японии призвали всех граждан воздержаться от поездок в РФ независимо от того, какова цель поездки.

В российском МИДе утверждают, что Руденко встретился с Сузуки и обсудил с ним состояние российско-японских отношений.