Япония осудила визит депутата Сузуки в Россию
Правительство Японии осудило визит депутата Мунео Сузуки в РФ, где он встретился с замминистра иностранных дел Андреем Руденко
Об этом пишет Sky News.
Это первая поездка японского депутата после вторжения России в Украину. Во время своего визита Сузуки встретился с замминистра иностранных дел Андреем Руденко.
"Сузуки на этот раз не информировал правительство о визите в Россию ни до, ни после", - сказал спикер японского правительства Хирокадзу Мацуно.
В правительстве Японии призвали всех граждан воздержаться от поездок в РФ независимо от того, какова цель поездки.
В российском МИДе утверждают, что Руденко встретился с Сузуки и обсудил с ним состояние российско-японских отношений.
- В последние 18 месяцев британские дипломаты проводили переговоры с представителями российской стороны относительно глобальной безопасности на фоне войны в Украине.
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