Япония осудила российские "выборы в местные парламенты" на оккупированных территориях

Об этом идет речь на сайте МИД Японии.

"Анексия" Россией этих территорий на ее собственную территорию нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины, является явным нарушением международного права и противоречит соответствующим резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН, а потому не может быть признана и решительно осуждена", - говорится в заявлении.

Отмечается, что вторжение РФ в Украину является "оскорблением основы международного порядка", и Япония никогда не потерпит каких-либо попыток силой изменить статус-кво в одностороннем порядке.

"Мы продолжаем настоятельно призывать Россию немедленно прекратить вторжение и вывести свои войска с территории Украины. Для скорейшего достижения справедливого и продолжительного мира в Украине Япония будет тесно сотрудничать с международным сообществом, включая G7, для введения жестких санкций против России и решительной поддержки Украины", - добавили. в министерстве.

Что известно о "выборах" на ВОТ

30 сентября 2022 г. президент РФ Путин, опираясь на результаты так называемого референдума на ВОТ подписал " договоры " о "вхождении в состав России" самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", а также Херсонской и Запорожской областей.

2 октября 2022 г. он внес в госдуму законопроект о "принятии в состав РФ" четырех областей Украины.

Уже 5 октября прошлого года Путин подписал " законы " о так называемом вхождении четырех областей Украины в состав России. Также он назначил Дениса Пушилина "исполняющим обязанности главы ДНР", а Леонида Пасечника - "исполняющим обязанности главы ЛНР". "Губернатором" Херсонщины стал Владимир Сальдо, а Запорожье – Евгений Балицкий.

"Выборы" на ВОТ были назначены на 10 сентября 2023 года, но подготовка к ним была начата гораздо раньше.

4 сентября Центр нацпротива заявил , что враг на временно оккупированных территориях не смог найти среди местных достаточного количества "общественных наблюдателей" на так называемые выборы, поэтому пригласил из РФ.

Между тем уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил , что среди кандидатов в представительные псевдоорганы на временно оккупированных территориях есть российские военные, принимавшие участие во вторжении в Украину, где убивали и пытали людей.

Британская разведка спрогнозировала результаты "выборов" на ТОТ Украины: больше всего голосов, вероятно, наберет партия "Единая Россия".

7 сентября Юрий Соболевский, первый заместитель председателя Херсонского областного совета, отметил , что оккупационные власти уже нарисовали 15% явки местного населения на "выборы".

8 сентября Украина призвала международных партнеров ввести санкции против организаторов псевдовыборов на временно оккупированных территориях.

Постоянный представитель ЕС при ООН Олаф Ског заявил , что политическое руководство РФ и все причастные к организации псевдовыборов на оккупированных территориях Украины лица будут привлечены к ответственности.