Япония осудила двух американцев за помощь экс-главе Nissan бежать из страны
19 июля суд Токио вынес приговор двум американцам, которые помогли бывшему председателю Nissan Motor Карлосу Гону бежать из Японии в Ливан
Об этом рассказывает Reuters .
Двое граждан США, Майкл Тейлор и его сын Питер, получили 2 года и год и восемь месяцев тюрьмы соответственно.
Майкл Тейлор - ветеран сил специальных операций США.
Главу совета директоров автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона задержали в Японии в сентябре 2018 года по обвинению в нарушении налогового законодательства. Он якобы занижал свои доходы в отчетах для Токийской фондовой биржи, а также использовал активы компании в личных целях. В случае признания его вины по всем пунктам обвинения ему грозит до 10 лет лишения свободы.
В января 2019 года состоялось судебное заседание, в котором впервые после ареста публично появился экс-директор альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон. Мужчина категорически отрицал все выдвинутые против него обвинения.
- Карлос Гон присоединился к Nissan в 1999 году, после того как Renault приобрела контрольный пакет акций компании, и генеральным директором компании в 2001 году. За год - с марта 2011 по март 2012 года - Гон заработал $ 12500000 и стал самым высокооплачиваемым топменеджеров в Японии.
- 5 марта 2019 суд Японии освободил под залог в один миллиард иен ($ 9 млн) ексглаву Nissan и Renault Гона после более 100 дней ареста. В начале апреля прокуратура Токио снова арестовала Гона. В декабре 2019 Гон бежал из Японии
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