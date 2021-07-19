Япония осудила двух американцев за помощь экс-главе Nissan бежать из страны

Об этом рассказывает Reuters .



Двое граждан США, Майкл Тейлор и его сын Питер, получили 2 года и год и восемь месяцев тюрьмы соответственно.



Майкл Тейлор - ветеран сил специальных операций США.



Главу совета директоров автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона задержали в Японии в сентябре 2018 года по обвинению в нарушении налогового законодательства. Он якобы занижал свои доходы в отчетах для Токийской фондовой биржи, а также использовал активы компании в личных целях. В случае признания его вины по всем пунктам обвинения ему грозит до 10 лет лишения свободы.



В января 2019 года состоялось судебное заседание, в котором впервые после ареста публично появился экс-директор альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон. Мужчина категорически отрицал все выдвинутые против него обвинения.

Карлос Гон присоединился к Nissan в 1999 году, после того как Renault приобрела контрольный пакет акций компании, и генеральным директором компании в 2001 году. За год - с марта 2011 по март 2012 года - Гон заработал $ 12500000 и стал самым высокооплачиваемым топменеджеров в Японии.

5 марта 2019 суд Японии освободил под залог в один миллиард иен ($ 9 млн) ексглаву Nissan и Renault Гона после более 100 дней ареста. В начале апреля прокуратура Токио снова арестовала Гона. В декабре 2019 Гон бежал из Японии