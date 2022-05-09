English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Япония – основной политический союзник Украины в Азии, - дипломат Харченко
Эксклюзив

Япония – основной политический союзник Украины в Азии, - дипломат Харченко

9 мая, 2022 понедельник
20:47
война с Россией

Игорь Харченко, дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании 2005-2010 гг. считает, что Япония занимает особую позицию в поддержке Украины и понимала сложность ситуации в конфликте с Россией еще три года назад, когда подписала с Украиной меморандум о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности

Такое мнение высказал дипломат в эфире Еспресо.

Чрезвычайный и полномочный посол отметил, что Япония является самым миролюбивым государством в мире, что подтверждают  пункты ее конституции.

"Позиция, занятая Японией в сегодняшнем конфликте Украины с Россией, является абсолютно эктраординарным случаем.  Три года назад Япония подписала с Украиной меморандум о сотрудничестве в сфере  обороны и безопасности, таких документов в Японии до нас было всего семь. Именно тогда японский генерал на брифинге для украинской делегации назвал, с точки зрения японского генерального штаба, три основных военно-оборонительных угрозы, вторая из них - Россия. Япония безусловно наш основной союзник в Азии" - подчеркнул дипломат.

Игорь Харченко отметил, что у Японии с Россией своя сложная и интересная история отношений. Япония имеет гораздо более длинную историю, чем Российская империя и гораздо более глубокую культуру, чем русская. Японцы отличаются тем, что они все прекрасно помнят.

Также посол добавил: "У Японии есть не только Россия, как сосед через море, у нее есть также Северная Корея, которая время от времени пуляет ракетами, есть огромный Китай, и поэтому японская ситуация в сфере  безопасности в этой части мира непростая. Но о том, что происходит в Украине, мы предупреждали японцев еще 8 лет назад, когда началась горячая стадия войны Украины и России с Крымом и Донбассом, поэтому наши японские партнеры прекрасно понимают, что сейчас происходит, и, как говорится, они на стороне сил добра".

  • Ранее Япония увеличила до $300 млн размер кредита для Украины
  • Также Япония планирует засекретить руководящие принципы обороны из-за войны в Украине.
  • 5 мая Япония объявила о новых санкциях против России: эмбарго на импорт передовых технологий, банковские ограничения и заморозки активов

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
ЗСУ
Автор
8 мая, 2022 воскресенье
Максим Розумный: Когда закончится эта война?
Ілля Самойленко, Азовсталь
8 мая, 2022 воскресенье
Мы заблокировали около 7 бригад противника – 15 тысяч врагов. Почти все силы РФ уехали, – офицер штаба защитников Азовстали
8 мая, 2022 воскресенье
9 мая превратится для Путина из дня победы в день поражения. Благодаря подписанию Байденом Акта о ленд-лизе для Украины, - Порошенко на MSNBC
Киев
+13°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 31.39
    Покупка 31.39
    Продажа 32.04
  • EUR
    Покупка 32.94
    Продажа 33.8
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
9 мая
21:26
Война в Украине поставила нас на исторический перекресток, должны построить более мощную европейскую оборонную индустрию, - премьер Бельгии
21:22
На выезде из Харькова нашли тела украинцев, расстрелянных оккупантами, - Нацполиция
21:14
Ту-22М
Россия обстреляла Одесчину ракетами "Кинжал", два человека госпитализированы, - ОК "Юг"
20:31
Из Херсона выехали около 45% жителей, - председатель ОВА
20:22
Эксклюзив
Для Путина победа "Азова" в Мариуполе будет означать окончательное поражение в этой войне, - генерал-майор СБУ Ягун
20:15
Выбивал из мирных жителей данные об украинских военных: разоблачен оккупант, причастный к зверствам на Киевщине
20:13
посольство США
У Путина не было причин ни заявить о победе, ни объявлять войну – посол США в ООН о выступлении Путина 9 мая
20:11
Эксклюзив
На Востоке и Юге Украины провалена стратегическая задача Путина, - экс-замначальника генштаба ВСУ Романенко
19:52
Ольга Стефанишина
Вице-премьер Стефанишина: ожидаем эмбарго ЕС на российскую нефть 10 мая
19:40
США на год откажутся от пошлин на украинскую сталь
19:38
МОЗ
Минздрав: раненых украинцев и онкобольных детей эвакуируют на лечение за границу бесплатно
19:21
Россияне "назначили" экс-регионала Балицкого псевдогубернатором Запорожской области
18:59
Испания приняла судно с российским углем на фоне закрытия портов для кораблей РФ
18:57
Оккупанты ведут наиболее активные действия на Слобожанском и Донецком направлениях – Генштаб
18:45
Глава Еврокомиссии едет к Орбану в Будапешт - обсудят нефтяное эмбарго
18:32
Девочка Алиса, которую россияне разлучили с мамой во время эвакуации с Азовстали - в безопасности и вскоре попадет к родным
18:23
Украина должна стать членом ЕС и НАТО: Порошенко в День Европы призвал к депутинизации России и мировой политики
18:14
"Создает проблемы и не дает путей решения": Сийярто объяснил, почему Венгрия блокирует решение ЕС о нефтяном эмбарго для России
18:08
Саперы завершили поверхностное разминирование Ирпеня
18:02
Пресс-релиз
Еспресо
Госспецсвязь пытается прикрыть преступные действия Концерна РРТ, - телеканал "Еспресо"
18:01
Эксклюзив
Николай Маломуж
Отчитываться Путину о больших победах на 9 мая не удалось, - Маломуж
17:49
Эксклюзив
Путин сдулся. Главное из выступления тирана на Параде победобесия
17:48
российские войска
Россия стягивает на север Крыма артиллерию для боев за Херсонщину, - Минобороны
17:23
нефть
В ЕС обсуждают ослабление возможного нефтяного эмбарго для России, - Bloomberg
17:11
"Киборг" с идеальным английским: что известно об Илье Самойленко - офицере, который давал историческую пресс-конференцию из Азовстали
17:02
Эксклюзив
Россия – это черная дыра в цивилизационном развитии человечества, - дипломат Харченко
17:00
Эксклюзив
Очень важно, что ленд-лиз будет подписан сегодня. Это сигнал Байдена, что Путин остался один против всего мира, - политический деятель Рашкин
17:00
Количество восстановленных междугородных и пригородных маршрутов в Киевской области возросло до 247
16:43
Министр обороны Британии ответил на обвинения Путина в подготовке НАТО к нападению на Крым
16:43
Эвакуацию с Луганщины возобновят после зачистки территории Белогоровки
16:35
Киркоров
Латвия запретила въезд в страну российскому певцу Киркорову
16:19
Телеканал "Еспресо" выключили из цифрового эфира во исполнение решения СНБО, - Госспецсвязи
16:11
Президент Европейского Совета Шарль Мишель с премьером Шмыгалем 9 мая посетил Одессу
15:54
Эксклюзив
Перед фронтом военный должен пройти как минимум 2-месячное обучение, сейчас не все воины обладают необходимыми знаниями, - военный медик
15:47
Бывший топ-менеджер компании ЛУКОЙЛ найден мертвым под Москвой в доме, где проводились ритуалы вуду
15:37
Правительство сократило до трех число пропускных пунктов, где можно растаможить автомобили из ЕС
15:31
Эксклюзив
Многие оружия и взрывчатки на Запорожской АЭС создают опасность, - глава НАЭК "Энергоатом" Котин
15:17
Украина заполнила вторую часть анкеты-опросника для вступления в ЕС
15:11
Эксклюзив
Путин исчезнет, если проиграет войну, - директор Центра отношений США - Украина в Вашингтоне Грицковян
14:50
Эксклюзив
Азовсталь
Политики забывают, какой ценой стоит "Азовсталь", крайняя эвакуация стоила жизни трех украинских воинов, - экс-командир полка "Азов"
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV