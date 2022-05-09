Япония – основной политический союзник Украины в Азии, - дипломат Харченко

Такое мнение высказал дипломат в эфире Еспресо.



Чрезвычайный и полномочный посол отметил, что Япония является самым миролюбивым государством в мире, что подтверждают пункты ее конституции.



"Позиция, занятая Японией в сегодняшнем конфликте Украины с Россией, является абсолютно эктраординарным случаем. Три года назад Япония подписала с Украиной меморандум о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности, таких документов в Японии до нас было всего семь. Именно тогда японский генерал на брифинге для украинской делегации назвал, с точки зрения японского генерального штаба, три основных военно-оборонительных угрозы, вторая из них - Россия. Япония безусловно наш основной союзник в Азии" - подчеркнул дипломат.



Игорь Харченко отметил, что у Японии с Россией своя сложная и интересная история отношений. Япония имеет гораздо более длинную историю, чем Российская империя и гораздо более глубокую культуру, чем русская. Японцы отличаются тем, что они все прекрасно помнят.



Также посол добавил: "У Японии есть не только Россия, как сосед через море, у нее есть также Северная Корея, которая время от времени пуляет ракетами, есть огромный Китай, и поэтому японская ситуация в сфере безопасности в этой части мира непростая. Но о том, что происходит в Украине, мы предупреждали японцев еще 8 лет назад, когда началась горячая стадия войны Украины и России с Крымом и Донбассом, поэтому наши японские партнеры прекрасно понимают, что сейчас происходит, и, как говорится, они на стороне сил добра".

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Также Япония планирует засекретить руководящие принципы обороны из-за войны в Украине.

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