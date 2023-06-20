Япония окажет Украине экстренную помощь на $5 млн

Об этом сообщает NHK.

Отмечается, что соответствующее решение объявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Мацуно Хирокадзу на пресс-конференции во вторник, 20 июня.

Японское правительство намерено предоставить продовольствие, воду, а также предметы гигиены и медикаменты через международные организации, включая Всемирную продовольственную программу и Детский фонд ООН.

Как Украине помогли другие страны преодолеть последствия подрыва ГЭС

6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, она полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр , также села и города Николаевской области. Подробное течение событий - здесь.

8 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил , что Украина в ближайшее время получит помощь от НАТО в рамках Евроатлантического координационного центра реагирования на природные бедствия и катастрофы.

Также премьер Британии Риши Сунак сообщил , что разведывательные службы Соединенного Королевства изучают причастность России к подрыву Каховской ГЭС.

9 июня отмечалось , что в рамках Механизма гражданской защиты ЕС Украина получила гуманитарную помощь для ликвидации последствий вражеского подрыва Каховской ГЭС.

Польша, Эстония и Германия передали Украине пожарно-спасательную технику и вездеходы, спецавтомобиль, рефрижератор, генераторы, емкости для топлива и спецодежду.

Также направлена гуманитарная помощь из Литвы, Чехии, Финляндии, Австрии, Дании, Польши, Франции и Норвегии. В кратчайшие сроки она будет доставлена в Украину.

14 июня отмечалось , что спасательный департамент Эстонии отправит в Украину технику и оборудование почти на 457 тыс. евро.

Также 16 июня Кабинет Министров Украины принял решение о выплате денежной помощи пострадавшим в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС и выделил 564 млн грн.