Япония ограничила экспорт оборудования для производства микрочипов в Китае
Япония ограничит экспорт 23 видов оборудования для производства полупроводников в Китае. Этот шаг согласуется с ограничениями, ранее введенными в США
Об этом информирует Reuters .
Издание пишет, что Япония таким образом поддерживает меры США по ограничению возможностей Китая в производстве микросхем. Однако страна не указала Китай как цель введения таких мер и заявила, что производители должны получить разрешение на экспорт этих товаров во все регионы.
"Мы выполняем свой долг как технологическая нация по содействию международному миру и стабильности", - заявил министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура.
Он добавил, что Япония хочет прекратить использование передовых технологий в военных целях. По его словам, он не имеет в виду какую-либо конкретную страну.
Агентство пишет, что решение Японии рассматривается как "большая дипломатическая победа для администрации президента США Джо Байдена". Она в октябре 2022 года объявила об ограничении доступа Китая к американским технологиям производства микросхем. Это было нужно, чтоб замедлить технологический и военный прогресс страны.
Однако эти меры не были бы эффективны без сотрудничества с Японией и Нидерландами. Они в январе 2023 года договорились о присоединении к санкциям США против Китая, которые касаются экспорта оборудования для производства микросхем размером менее 14 нанометров. Однако они не объявляли об этом соглашении, чтобы провоцировать Китай. К тому же Япония никогда публично не признавала никаких сделок.
Япония заявила о внедрении экспортного контроля по шести категориям оборудования для производства чипов. Речь, в частности, об оборудовании для очистки, осаждения, литографии и пищеварения.
Эти ограничения вступили в силу в июле 2022 года. Теперь они, вероятно, коснутся оборудования, которое изготовили по меньшей мере дюжина японских компаний, таких как Nikon, Tokyo Electron, Screen Holdings и Advantest.
Ранее Япония доминировала в производстве чипов. Впоследствии ее доля на рынке сократилась примерно на 10%. Однако страна все еще остается основным поставщиком машин для изготовления микросхем и полупроводниковых материалов. Такие компании, как Tokyo Electron и Screen производят около пятой части всех инструментов для производства микросхем в мир. В то же время Shin-Etsu Chemical Co Ltd и Sumco Corp производят большинство силиконовых пластин.
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- 11 марта стало известно, что администрация президента США Джо Байдена намерена усилить ограничения на экспорт оборудования для производства полупроводников в Китай, чтобы воспрепятствовать развитию передовой индустрии микросхем в стране.
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