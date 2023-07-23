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Япония ограничила экспорт оборудования для производства чипов в Китай

23 июля, 2023 воскресенье
08:04
Мир

В воскресенье, 23 июля, вступили в силу введенные Японией ограничения на экспорт передового оборудования для производства чипов в Китай

Об этом пишет Kyodo.

Отмечается, что после пересмотра приказа министерства торговли в соответствии с законом об иностранной валюте, Япония добавила 23 позиции для производства микросхем, требующих разрешения на экспорт. Этот шаг вызвал негативную реакцию со стороны Китая, хотя Япония не уточнила, что вторая по величине экономика мира - основная цель экспортных ограничений.

Согласно новым правилам, в список запрещенных предметов в Японии теперь входит оборудование для очистки, проверки и литографии – технологии, используемой для создания сложных узоров, которые можно вытравливать на полупроводниковых пластинах, что необходимо для производства передовых чипов.

В то же время правительство Японии упростило процесс экспорта такого оборудования в 42 страны и регионы, включая Соединенные Штаты, ключевого союзника Японии в области безопасности, Южную Корею и Тайвань. Кроме того, правительство Нидерландов также объявило о новых ограничениях на экспорт передового полупроводникового оборудования.

  • 19 июля Китай ужесточил проверки импортируемых из Японии морепродуктов с целью выявления радиоактивных веществ. Этот шаг воспринимается как попытка давления на Токио, чтобы удержать его от излияния обработанной радиоактивной воды из поврежденной АЭС Фукусима в океан.
Китай
Япония
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