Япония объявила о введении санкций против РФ из-за агрессии против Украины
Премьер-министр Японии Кисида заявил о применении к России санкций за ее военную агрессию против Украины
Об этом пишет Reuters.
"Действия России очень явно наносят вред суверенитету Украины и противоречат международному праву. Мы еще раз критикуем эти шаги и настоятельно призываем Россию вернуться к дипломатическим дискуссиям", - подчеркнул премьер-министр Японии Фумио Кисида.
Санкции предусматривают запрет на выпуск облигаций РФ в стране, замораживание активов некоторых россиян и ограничение на въезд граждан России в Японию. По словам Фумио Кисиды, детали этих ограничений проработают и объявят в ближайшее время.
Если положение ухудшится, страна примет дополнительные меры.
Премьер-министр Японии отметил, что нынешняя ситуация не сильно повлияет на энергопоставки в страну.
- Напомним, что в понедельник, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о решении признать "государственность" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", формально контролирующих оккупированные Россией территории Луганщины и Донетчины.
- Президент РФ Владимир Путин в указах о признании "Л/ДНР" поручил ввести в ОРДЛО российские войска для "поддержки мира".
- Байден подписал указ о санкциях в отношении связанных с "Л/ДНР" лиц и запрете на отдельные операции в ОРДЛО.
- 21 февраля послы Евросоюза согласовали введение новых санкций против России.
- Великобритания ввела санкции против пяти российских банков - Черноморского банка развития и реконструкции, Банка России, Промсвязьбанка, Генбанка и Индустриального сберегательного банка, а также против олигархов Игоря Ротенберга, Бориса Ротенберга и Геннадия Тимченко.
- Джо Байден объявил первый пакет санкций против России в связи с признанием "Л/ДНР".
- Франция намерена наложить на Россию санкции.
- Ирландия поддержала наложение на Россию санкций за признание "Л/ДНР".
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