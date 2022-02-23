Япония объявила о введении санкций против РФ из-за агрессии против Украины

Об этом пишет Reuters.



"Действия России очень явно наносят вред суверенитету Украины и противоречат международному праву. Мы еще раз критикуем эти шаги и настоятельно призываем Россию вернуться к дипломатическим дискуссиям", - подчеркнул премьер-министр Японии Фумио Кисида.



Санкции предусматривают запрет на выпуск облигаций РФ в стране, замораживание активов некоторых россиян и ограничение на въезд граждан России в Японию. По словам Фумио Кисиды, детали этих ограничений проработают и объявят в ближайшее время.



Если положение ухудшится, страна примет дополнительные меры.



Премьер-министр Японии отметил, что нынешняя ситуация не сильно повлияет на энергопоставки в страну.

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