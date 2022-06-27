Япония объявила о введении дополнительных санкций против России: включают запрет на импорт золота

Об этом сообщает NHK.

Дополнительные санкции, оглашенные премьер-министром Японии Фумио Кисидом, предусматривают запрет на импорт российского золота и предоставление России бухгалтерских, трастовых и некоторых других услуг.

Как отметил Кисида, эти санкции также запретят продавать товары для 90 организаций, связанных с оборонной сферой, и заморозят активы 70 физических лиц и организаций.

Коснувшись ситуации в Украине, премьер-министр Японии отметил, что мир сейчас стоит на развилке истории. Речь идет о том, сможет ли мир поддерживать международный порядок, основанный на правилах. Кисида также подчеркнул, что Япония отвергает мир, в котором допускается любое одностороннее изменение статус-кво посредством силы.

В марте Япония наложила санкции на 25 россиян и 81 российскую компанию.

А уже 6 июня Япония ввела новый пакет санкций против России и Беларуси.

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