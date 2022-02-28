Япония обвинила РФ в оккупации Южных Курил и нарушении международного права

Об этом пишет ТАСС.



"Северные территории" (Южные Курилы, - ред.) оккупированы (РФ, - ред.), и мы считаем, что это противоречит международному праву, как и совершаемое сейчас нападение российской армии на Украину", - заявил директор департамента Европы МИД Японии Хидек Уяма.

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