Япония обвинила РФ в оккупации Южных Курил и нарушении международного права
МИД Японии заявил, что Россия оккупировала Южные Курилы
Об этом пишет ТАСС.
"Северные территории" (Южные Курилы, - ред.) оккупированы (РФ, - ред.), и мы считаем, что это противоречит международному праву, как и совершаемое сейчас нападение российской армии на Украину", - заявил директор департамента Европы МИД Японии Хидек Уяма.
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