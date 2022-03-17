Япония обнаружила у своих берегов четыре десантных корабля России, - Reuters
МИД Японии заявил о российских десантных кораблях у берегов страны, следовавших с Дальнего Востока на запад
Об этом пишет Reuters .
Минобороны Японии обнародовало фото десантных кораблей РФ, обычно высаживающих экспедиционные силы на берег. Одно из судов перевозило военные грузовики.
На вопрос, могут ли корабли направляться в Украину, в министерстве заявили, что не знают их точного маршрута, но это возможно.
Морской патруль Японии впервые обнаружил российские суда, которые могут перевозить десятки танков, другие военные машины и сотни военных, и наблюдал за ними, когда они проходили к западу от Тихого океана до Японского моря через узкий пролив Цуруга, отделяющий остров Хонсю от Хокайдо.
По словам японского военного представителя, корабли РФ непривычно близко к Японии проходят через пролив.
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