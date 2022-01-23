Япония обещает России "ответ" в случае нового вторжения в Украину

В этом президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена заверил премьер Японии Фумио Кисида во время их последней беседы в формате онлайн, передает Голос Америки .



Читайте на "Цензор.НЕТ" : Кого Россия видит во главе оккупированной Украины. Заявление МИД Британии



Как отмечается лидеры США и Японии, "обязались тесно сотрудничать, чтобы сдержать российскую агрессию против Украины, а премьер-министр Кисидо пообещал продолжать тесную координацию с Соединенными Штатами, другими союзниками и партнерами, а также международным сообществом принятия решительных мер в ответ на любое какой нападение".



Байден также приветствовал намерение Кисиды увеличить оборонную смету страны.

Напомним, после вступления в должность в 2021 году Кисида заявил о намерении вернуть стране южные Курилы , контролируемые Россией.