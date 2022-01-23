Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Мир Япония обещает России "ответ" в случае нового вторжения в Украину

Япония обещает России "ответ" в случае нового вторжения в Украину

23 января, 2022 воскресенье
08:00
Мир

Япония не будет стоять в стороне, если РФ ударит по Украине на новых направлениях

В этом президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена заверил премьер Японии Фумио Кисида во время их последней беседы в формате онлайн, передает Голос Америки .

Читайте на "Цензор.НЕТ" : Кого Россия видит во главе оккупированной Украины. Заявление МИД Британии

Как отмечается лидеры США и Японии, "обязались тесно сотрудничать, чтобы сдержать российскую агрессию против Украины, а премьер-министр Кисидо пообещал продолжать тесную координацию с Соединенными Штатами, другими союзниками и партнерами, а также международным сообществом принятия решительных мер в ответ на любое какой нападение".

Байден также приветствовал намерение Кисиды увеличить оборонную смету страны.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Россия
Джо Байден
новости Японии
Читайте также:
Нефьодов
21 января, 2022 пятница
Идея запрета для ФЛП 3-й группы работать с юрлицами может свидетельствовать о проблемах с наполнением бюджета – Нефедов
20 января, 2022 четверг
Когда в каждый город РФ будут приходить гробы с погибшими в Украине военными встанет вопрос о целесообразности такой войны, - экснардеп Береза о возможном вторжении
21 января, 2022 пятница
"Шахтер" сенсационно опозорился в первом матче нового года
Киев
-6°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 28.13
    Покупка 28.13
    Продажа 28.41
  • EUR
    Покупка 31.82
    Продажа 32.26
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
23 января
09:18
Евгений Мураев
Мураев ответил на обвинения со стороны Великобритании
09:00
На пограничной Черниговщине МВД, СБУ и ВСУ тренировались отбивать нападение диверсантов
08:39
Коронавирус
Пандемия COVID-19 в Украине: за сутки – 86 смертей, около 3 тыс. госпиталей, 15 тыс. заражений
08:17
Доехать маршруткой из Житомира в Киев будет стоить 140 грн
07:44
22 января на фронте: с российской стороны - 4 обстрела, с украинской - травмированный
07:20
Харьковчане восстановили памятную доску профессору Шевелеву
07:00
Эксклюзив
Игорь Коломойский
Уголь из ОРДЛО: действительно ли Порошенко виновен в госизмене и при чем здесь Зеленский, Коломойский и Медведчук, – расследование Черновол
02:17
Мураев
Мураев, Азаров, Арбузов, Сивкович. Кого Россия видит во главе оккупированной Украины. Заявление МИД Британии
2022, суббота
22 января
22:56
Командующий ВМС Германии после скандального заявления о Крыме подал в отставку
22:50
Умер соучредитель фестиваля "Червона Рута" Тарас Мельник
22:22
Командующий ВМС Германии объяснил заявление о "Крыме, который никогда не вернется в состав Украины"
22:00
"Манчестер Сити" прервал невероятную победную серию в АПЛ
21:38
Эксклюзив
Зеленский Коломойский
В результате победы Зеленского Коломойский смог покупать у ОРДЛО уголь для государственного "Центрэнерго" - расследование Татьяны Черновол
21:37
Кулеба рассказал, какие страны препятствуют Украине покупать оружие через систему закупок НАТО
21:30
Эксклюзив
У Путина нет аллергии на кровь: внешнеполитическая агрессия – единственный способ удержать власть в России, – Каспаров
21:15
Госдеп США
В Госдепе отреагировали на слухи об эвакуации семей американских дипломатов из Украины
20:55
нормандская четверка
26 января состоится встреча советников лидеров Нормандской четверки
20:36
Министерство иностранных дел Украины
В МИД из-за скандального заявления командующего ВМС Германии о Крыме вызвали посла ФРГ
20:22
На День Соборности Хмельницкий областной совет подписал трехсторонний меморандум о сотрудничестве с Тернопольским и Черновицким областными советами
20:20
"Динамо" одержало вторую подряд разгромную победу в новом году
19:51
МИД Германии разрабатывает план эвакуации семей сотрудников посольства из Киева, - Bild
19:31
Блинкен Лавров
США попросили Россию не публиковать текст ответа на ультиматум Кремля, - Washington Post
19:15
"Манчестер Юнайтед" на последних секундах вырвал победу у "Вест Хэма"
18:51
Партия Меркель избрала нового лидера
18:24
Тройное ДТП в Киеве: Ford вылетел в лоб Jeep, есть пострадавшие
18:01
В случае эскалации Украина может пригласить на свою территорию военных из Британии, - Пристайко
17:39
Биатлон: Эстафетная сборная Украины провела на Кубке мира "генеральную репетицию" перед Олимпиадой-2022
17:15
ООС ВСУ
22 января на фронте наблюдается тишина
16:51
Команда Миколенко проиграла в АПЛ первый матч под руководством нового тренера
16:34
В Днепре вспыхнул масштабный пожар в главном офисе АТБ
16:16
Эксклюзив
Украина – единственный способ реванша России, агрессора вытесняют из пространства другие игроки, – Фейгин
16:01
Аваков назвал вероятность полномасштабного российского вторжения выше, чем в 2014 году
15:40
Дмитрий Кулеба
Немецкие партнеры должны прекратить поощрять Путина к новому нападению на Украину, - Кулеба резко отреагировал на последние заявления из Берлина
15:19
Телеканал "Эспрессо" и "ПЛАСТ" проводят акцию Соборная Украина
15:00
Запад должен прикрыть Украину с неба, - Дмитрий Ярош
14:50
Оружие и боеприпасы для Украины. Кто помогает, а кто блокирует
14:32
Среди городов Черновцов разгуливали пьяные "послушники", собиравшие средства на "пожертвование"
14:20
"Дию" обеспечат функцией еЗащита
14:00
Си Цзиньпин уговаривает Путина не трогать Украину во время Зимней олимпиады, - Bloomberg
13:42
Обнародовано видео стрельбы в ночном клубе "Аура" в Виннице
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV