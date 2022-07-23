Об этом сообщает Nikkey .

Ранее Путин направил послание правительству Японии с соболезнованиями после того, как Абе был застрелен 8 июля. Лидер РФ назвал его "выдающимся государственным деятелем", который "много сделал для развития хороших отношений между нашими странами".

Пока неизвестно, выразил ли Путин желание присутствовать на государственных похоронах, запланированных на 27 сентября на арене "Ниппон Будокан" в Токио.

Министр иностранных дел Йосимаса Хаяси заявил журналистам в пятницу, что Япония проинформирует Тайвань о времени и месте проведения мероприятия. Расписание будет передано странам, с которыми Япония имеет дипломатические отношения, а также международным организациям и регионам, таким как Тайвань, направившие соболезнования.

Известно, что сейчас Путину де-факто запрещен въезд в Японию в ответ на вторжение РФ в Украину.

8 июля в Японии покушались на экс-премьера Синдзо Абэ получил ранение. Политика доставили в больницу, а затем перевели в медицинский университет города Нара, где он скончался .

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