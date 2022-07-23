English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Мир Япония не позволит Путину принять участие в государственных похоронах убитого экс-премьера Синдзо Абе

Япония не позволит Путину принять участие в государственных похоронах убитого экс-премьера Синдзо Абе

23 июля, 2022 суббота
11:07
Мир

Японское правительство откажет президенту России Владимиру Путину в приглашении на государственные похороны бывшего премьер-министра Синдзо Абэ этой осенью, если он пожелает присутствовать

Об этом сообщает Nikkey .

Ранее Путин направил послание правительству Японии с соболезнованиями после того, как Абе был застрелен 8 июля. Лидер РФ назвал его "выдающимся государственным деятелем", который "много сделал для развития хороших отношений между нашими странами".

Пока неизвестно, выразил ли Путин желание присутствовать на государственных похоронах, запланированных на 27 сентября на арене "Ниппон Будокан" в Токио.

Министр иностранных дел Йосимаса Хаяси заявил журналистам в пятницу, что Япония проинформирует Тайвань о времени и месте проведения мероприятия. Расписание будет передано странам, с которыми Япония имеет дипломатические отношения, а также международным организациям и регионам, таким как Тайвань, направившие соболезнования.

Известно, что сейчас Путину де-факто запрещен въезд в Японию в ответ на вторжение РФ в Украину.

  • 8 июля в Японии покушались на экс-премьера Синдзо Абэ получил ранение. Политика доставили в больницу, а затем перевели в медицинский университет города Нара, где он скончался .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Россия
Япония
Владимир Путин
Читайте также:
Вадим Денисенко
22 июля, 2022 пятница
Лукашенко будет петлять до последнего наступление из Беларуси на территорию Украины, - Денисенко
Лисичанськ
22 июля, 2022 пятница
"Кричат матом вдогонку, помогают украинским ДРГ": жители Лисичанска поразили оккупационного пропагандиста поддержкой Украины
Українська армія ЗСУ
22 июля, 2022 пятница
Зеленский рассказал о дневных потерях ВСУ
Киев
+26°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.54
    Покупка 37.54
    Продажа 38.71
  • EUR
    Покупка 37.91
    Продажа 39.23
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
23 июля
12:16
В Сумской области раздавались взрывы, не связанные с войной: есть травмированные
12:16
Украинцам в Польше будут выдавать электронные виды, позволяющие пересечение границ в ЕС
12:10
На Черниговщине обнаружили два тайника с российскими боеприпасами, которые передадут ВСУ
12:02
Эксклюзив
Херсонские партизаны держат врага в постоянном тонусе, - замглавы райсовета Трошин
12:02
Литовская сеть супермаркетов сфокусировалась на поддержке украинских детей
11:54
Россияне обстреляли Сумщину: около 36 приходов
11:50
Морской порт Одессы
"Вот вам и зерновой коридор". Из-за обстрела в Одессе загорелся порт
11:47
Обновлено
Россияне обстреляли центр Харькова, били из артиллерии исключительно по гражданским объектам
11:45
В Киев на второй Cаммит первых леди и джентльменов приехала супруга президента Литвы
11:42
РФ способна на все: в Белом доме озабочены безопасностью Зеленского
11:41
В Херсонской области похитили чиновника из пенсионного фонда и нескольких членов его семьи
11:30
Николай Княжицкий
Корбан и Коломойский. Хуже всего – отсутствие объяснений
11:25
Тарас Креминь
150 дней сопротивления: украинцы продолжают героически защищать свою землю и защищать свою идентичность
11:18
Эксклюзив
Плодотворно работаем над потерями враждебной силы, - руководитель пресс-центра ОК "Юг" Гуменюк
11:18
Россияне нанесли ракетный удар по Запорожской области
11:12
Эксклюзив
Паспорт гражданина Украины
Отбор паспорта не является лишением гражданства либо это правовой беспредел, - политолог-международник Воля
11:03
"Голливуд отдыхает": украинские танкисты рассказали, как устраивают файер-шоу для врага
10:49
Буданов объяснил, почему не следует демонизировать ситуацию с нападением Беларуси
10:47
В Запорожье россияне за сутки разрушили 12 гражданских объектов
10:45
Эксклюзив
Быстро меняя логистику, ВСУ остановили вражеское нашествие в Донецкой области, - депутат Дружковского горсовета Довбня
10:36
Оккупанты пытаются замедлить украинское контрнаступление на юге интенсивными артиллерийскими ударами, - британская разведка
10:25
Обновлено
РФ выпустила 13 ракет по военному аэродрому и железной дороге в Кировоградской области, есть погибшие и раненые
10:11
В Донецкой области россияне за сутки ранили 9 гражданских
10:10
Россия совершила почти 500 преступлений против культурного наследия Украины
09:57
Инфографика
доллар
Курс валют на 23 июля: сколько стоят доллар и евро на черном рынке
09:43
Около 39 240 военных, 1708 танков и 714 дронов: Генштаб назвал потери РФ за время полномасштабной войны против Украины
09:35
Оккупанты ударили по Николаеву шестью ракетами C-300
09:25
В Луганской области россияне не дают передвигаться оккупированной территорией без пропусков
09:04
Россияне 22 июля обстреляли Луганщину из авиации, артиллерии и минометов
08:58
Литва возобновила транзит в Калининград по железной дороге
08:34
Олаф Шольц
Олаф Шольц: зависимость от России было ошибкой и мы ее исправляем
08:26
Россияне обстреляли Днепропетровщину: повреждены электросети и газовод
08:18
В Белом доме рассказали о состоянии больного COVID-19 Байдена
07:42
ВСУ отразили вражеский штурм в двух направлениях, - Генштаб
06:59
Россияне готовятся к контрнаступлению ВСУ и минуют побережье реки Ингулец, - ISW
06:26
США не готовы предоставлять Украине ракеты ATACMS дальностью 300 км, - Салливан
05:32
Обновлено
сирена
Почти во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Взрывы слышны в Николаеве и Кропивницком
04:59
США подтверждают готовность оказать гуманитарную поддержку и помощь в послевоенном обновлении Украины, - Блинкен Кулебе
04:40
Лиз Трасс
Лиз Трасс после избрания премьером обещает отказаться от всех законов ЕС
04:16
Агентство Fitch ухудшило рейтинг Украины к преддефолтному
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV