Япония не планирует выходить из общего с Россией газового проекта на Сахалине
Несмотря на жесткие станции против России, Япония не будет выходить из общего со страной-агрессоркой газового проекта на Сахалине
Об этом заявил премьер-министр Фумио Кисида, передает Japan Today.
Премьер-министр заявил, что Япония не планирует выходить из общего российского нефтегазового проекта, несмотря на присоединение к жестким санкциям в отношении Москвы.
Япония пытается сбалансировать свою потребность в ископаемом топливе и не отходить от жесткой линии по внедрению санкций в отношении России. После того как в прошлом месяце Россия начала войну в Украине, нефтяной гигант Shell заявил, что продаст свою долю в 27,5% в проекте по производству и транспортировке сжиженного природного газа "Сахалин-2" на Дальнем Востоке.
Россия обеспечивает более 8% потребности Японии в газе. Также страна зависит от импорта ископаемого топлива.
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