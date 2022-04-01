Япония не планирует выходить из общего с Россией газового проекта на Сахалине

Об этом заявил премьер-министр Фумио Кисида, передает Japan Today.

Премьер-министр заявил, что Япония не планирует выходить из общего российского нефтегазового проекта, несмотря на присоединение к жестким санкциям в отношении Москвы.

Япония пытается сбалансировать свою потребность в ископаемом топливе и не отходить от жесткой линии по внедрению санкций в отношении России. После того как в прошлом месяце Россия начала войну в Украине, нефтяной гигант Shell заявил, что продаст свою долю в 27,5% в проекте по производству и транспортировке сжиженного природного газа "Сахалин-2" на Дальнем Востоке.

Россия обеспечивает более 8% потребности Японии в газе. Также страна зависит от импорта ископаемого топлива.

Токио согласовал эмбарго на экспорт в Россию товаров класса "люкс", в частности автомобилей и ювелирных изделий.