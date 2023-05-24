Япония не планирует вступать в НАТО, - премьер Кишида
Премьер-министр Японии Фумио Кишида заявил, что Япония не планирует вступать в НАТО, однако отметил, что Альянс хочет углублять связь со страной
Об этом пишет Reuters .
Он отметил, что страна не планирует присоединяться к НАТО ни как полноценный, ни как ассоциированный член.
"Я не знаю ни о каком решении НАТО по созданию офиса", - комментирует Кишида предварительное заявление министра иностранных дел Йошимасы Хаяши об открытии офиса Альянса в стране.
Представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин назвал шаг Японии чем-то, что Азиатско-тихоокеанский регион "не приветствует", заявив, что Токио должен быть "очень осторожным в вопросе военной безопасности", учитывая его "историю агрессии".
- Ранее министр иностранных дел Японии заявил , что страна переосмыслила ситуацию в регионе после полномасштабного вторжения РФ и ведет переговоры об открытии первого в Азии офиса связи НАТО.
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