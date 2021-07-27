Япония не отменит Олимпиаду несмотря на рекордную заболеваемость COVID-19 в Токио, - премьер-министр Суга
Несмотря на рекордные более 3 тыс. больных в Токио, страна не отменит проведение Олимпийских игр, заявил премьер-министр Йосихиде Суга
Об этом сообщает " РБК-Украина " со ссылкой на tokyo-np.co .
Японский лидер Йосихиде Суга отметил, что правительство намерено работать с высокой тщательностью для недопущения распространения инфекции.
"Нет беспокойство относительно возможной отмены Олимпийских игр, ведь мобильность людей снижается", - заявил Суга, добавив, что этому способствовало внедрение дистанционной работы и ограничения автомобильного движения.
Он призвал местных жителей не выходить из дома без крайней необходимости и смотреть Олимпиаду по телевизору.
- Напомним, в день официального открытия Олимпиады токийцы устроили акцию против проведения Игр из-за организационных расходов на фоне недофинансирования борьбы с COVID-19.
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