Япония не отменит Олимпиаду несмотря на рекордную заболеваемость COVID-19 в Токио, - премьер-министр Суга

Об этом сообщает " РБК-Украина " со ссылкой на tokyo-np.co .



Японский лидер Йосихиде Суга отметил, что правительство намерено работать с высокой тщательностью для недопущения распространения инфекции.



"Нет беспокойство относительно возможной отмены Олимпийских игр, ведь мобильность людей снижается", - заявил Суга, добавив, что этому способствовало внедрение дистанционной работы и ограничения автомобильного движения.



Он призвал местных жителей не выходить из дома без крайней необходимости и смотреть Олимпиаду по телевизору.