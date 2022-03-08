Япония назвала Южные Курилы своей суверенной территорией

Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая в Сейме 7 марта, сообщает Yomiuri.



По его словам, северные для Токио территории Курильских островов являются "исконной территорией Японии, над которой Япония имеет суверенитет".



Отмечается, что после вторжения российских войск в Украину японское правительство было вынуждено корректировать курс своей антироссийской политики. Это связано с тем, что переговоры о мирном договоре, включая вопросы территорий Южных Курил между Японией и Россией, застопорились.



Веб-сайт и брошюры японского МИДа также описывают северные территории как "территорию, свойственную Японии".

Напомним, 28 февраля Япония обвинила РФ в оккупации Южных Курил и нарушении международного права.