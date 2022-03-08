Япония назвала Южные Курилы своей суверенной территорией
Правительство Японии назвало своей "исконной" и "суверенной" территорией Южные Курилы, являющиеся предметом давнего спора с Россией.
Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая в Сейме 7 марта, сообщает Yomiuri.
По его словам, северные для Токио территории Курильских островов являются "исконной территорией Японии, над которой Япония имеет суверенитет".
Отмечается, что после вторжения российских войск в Украину японское правительство было вынуждено корректировать курс своей антироссийской политики. Это связано с тем, что переговоры о мирном договоре, включая вопросы территорий Южных Курил между Японией и Россией, застопорились.
Веб-сайт и брошюры японского МИДа также описывают северные территории как "территорию, свойственную Японии".
- Напомним, 28 февраля Япония обвинила РФ в оккупации Южных Курил и нарушении международного права.
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