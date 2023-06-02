Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух должностных лиц.

"Есть способ для Соединенных Штатов покупать взрывчатку в Японии", - сказал один из чиновников, разбирающихся в вопросе дискуссии в Японии, на условиях анонимности.

Отмечается, что экспортные ограничения для продуктов двойного назначения или оборудования, которое продается коммерчески, менее строги, чем для товаров сугубо военного назначения, поэтому Япония сможет поставлять в США "промышленный" тринитротолуол. Это взрывчатое вещество не является продуктом исключительно военного назначения.

Добавляется, что США хотят привлечь японскую компанию к цепи поставок тринитротолуола для поставки взрывчатого вещества на заводы по производству боеприпасов, принадлежащих армии США, на которых этот материал, в частности, будут использоваться для производства 155-миллиметровых артиллерийских снарядов.

Читайте также: "Урал", "Комсомольск-на-Амуре" и "ГАЗ": правительство Японии объявило очередной пакет санкций против россиян и их компаний

Министерство торговли, промышленности и экономики Японии отказалось сообщить, обращалась ли в ведомство определенная японская компания по поводу разрешения на экспорт тринитротолуола. Впрочем, там отметили, что товары, на которые не распространяются военные ограничения, будут оцениваться в соответствии с обычными правилами экспорта.

Другой источник Reuters сообщил, что Токио, куда на этой неделе приезжал министр обороны США Ллойд Остин, сообщил правительству США, что разрешит продажу промышленного тротила, поскольку это вещество не предназначено исключительно для военного использования.

Отметим, что законодательство Японии запрещает поставки оружия в находящиеся в состоянии войны страны.