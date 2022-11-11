Япония направит $14 млн на экспорт украинской пшеницы в Сомали
Япония предоставит финансовую помощь, которая покроет экспорт украинской пшеницы в Сомали
Об этом сообщает посольство Японии в Украине.
"11 ноября правительство Японии приняло решение о выделении 14 млн долларов США экстренной безвозмездной грантовой помощи для поддержки Сомалийской Республики в преодолении продовольственного кризиса", - говорится в сообщении.
"Эта финансовая помощь будет направлена правительством Японии на передачу украинской пшеницы, переданной на безвозмездной основе правительством Украины через Всемирную продовольственную программу ООН в Сомали и раздачу среди местного населения", - добавили в дипломатическом учреждении.
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