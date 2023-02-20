Япония намерена выделить $5,5 млрд на восстановление Украины

Об этом пишет Kyodo .

Также Кисида заявил в понедельник, что пригласит президента Украины Владимира Зеленского на онлайн-саммит G7 в первую годовщину вторжения России в страну позже на этой неделе.

В пятницу Япония, как председательствующая страна, проведет видеосаммит G7, на котором ожидается, что лидеры подтвердят свое единство в борьбе с агрессией России против Украины.

Это будет первый саммит G7, организованный Кишидой. На виртуальном собрании страны Большой семерки: Британия, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и Соединенные Штаты, а также Европейский Союз, вероятно, согласуют план действий по дальнейшему поддержке Украины.