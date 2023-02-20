Япония намерена выделить $5,5 млрд на восстановление Украины
Премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил о намерении правительства выделить Украине еще $5,5 млрд на восстановление поврежденной российскими оккупантами инфраструктуры
Об этом пишет Kyodo .
Также Кисида заявил в понедельник, что пригласит президента Украины Владимира Зеленского на онлайн-саммит G7 в первую годовщину вторжения России в страну позже на этой неделе.
В пятницу Япония, как председательствующая страна, проведет видеосаммит G7, на котором ожидается, что лидеры подтвердят свое единство в борьбе с агрессией России против Украины.
Это будет первый саммит G7, организованный Кишидой. На виртуальном собрании страны Большой семерки: Британия, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и Соединенные Штаты, а также Европейский Союз, вероятно, согласуют план действий по дальнейшему поддержке Украины.
- Ранее правительство Японии выделило $170 млн на восстановление критической инфраструктуры Украины.
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