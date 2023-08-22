Япония начнет сброс очищенной радиоактивной воды с АЭС Фукусимы 24 августа

Об этом сообщило издание Kyodo.

Противоречивое решение было принято на заседании министров во вторник утром, поскольку значительное количество воды накопилось на станции с момента ядерной аварии 2011 года, вызванной разрушительным землетрясением и последовавшими за ним цунами.

Правительство Кишиды, вероятно, столкнется с негативной реакцией некоторых представителей рыбной промышленности и антиядерных активистов, которые считают, что план реализуется без их согласия или достаточных объяснений.

Также добавляется, что во время встречи в офисе премьер-министра Кишида пообещал приложить максимум усилий, чтобы утилизировать очищенную воду и вывести аварийную станцию по эксплуатации безопасным способом, заявив: "Правительство возьмет на себя полную ответственность, даже если это займет десятилетие" .

После заявления Кишиды Томоаки Кобаякава, президент компании-оператора АЭС Tokyo Electric Power Company Holdings Inc., сообщил журналистам, что он поручил сотрудникам быстро начать подготовку к сбросу воды.

Что предшествовало

Ранее Гросси встретился с премьер-министром Японии Фумио Кишидой и передал ему отчет МАГАТЭ , в котором говорилось, что план сброса воды соответствует международным стандартам безопасности и будет иметь незначительное радиологическое влияние на людей и окружающую среду в случае его реализации.

На АЭС в Фукусиме вода, используемая для охлаждения атомных реакторов, проходит поэтапную обработку с помощью усовершенствованной системы очистки, которая удаляет почти все радиоактивные вещества, кроме трития. Такая вода собирается в огромных резервуарах занимающих большую площадь площадки электростанции.

TEPCO неоднократно отмечала, что вывод из эксплуатации реакторов на АЭС "Фукусима-1" не может быть завершен без утилизации очищенной воды. Компания уже несколько лет разрабатывает и строит специальную систему очистки, позволяющую практически полностью удалить радиоактивные элементы из воды.

Очищенную воду планируют постепенно сбрасывать в море на расстоянии 1 километра от электростанции через подводный тоннель, после разбавления ее морской водой в концентрации 1:40, разрешенной японскими стандартами безопасности.

Также позже, 7 июля, Китай, крупнейший покупатель японских морепродуктов, запретил импорт продуктов питания из десяти префектур Японии и ввел усиленный контроль за наличием радиоактивных веществ в остальной части японской продукции.

8 июля стало известно, что управление ядерного регулирования Японии предоставило компании TEPCO, оператору АЭС "Фукусима-1", официальное разрешение начать сброс очищенной радиоактивной воды в открытое море.

7 августа сообщалось , что Япония рассматривает возможность начать сброс очищенной радиоактивной воды с атомной электростанции Фукусима в море между концом августа и началом сентября, после того, как премьер-министр Фумио Кишида вернется с трехстороннего саммита из США и Южной Кореи.

Позже 18 августа международная хакерская группа Anonymous начала кибератаки на группы, связанные с ядерной энергетикой в Японии, в знак протеста против запланированного сброса в море очищенной радиоактивной воды с разрушенной атомной электростанции Фукусима.

20 августа премьер-министр Японии Фумио Кишида заявил , что призвал оператора поставить безопасность на первое место перед запланированным сбросом в море хранящейся на объекте очищенной радиоактивной воды.