Япония начнет сбрасывать вторую партию очищенной воды с Фукусимы 5 октября

Об этом информирует Kyodo News .

Компания-оператор Tokyo Electric Power Company Holdings Inc (TEPCO) намерена сбросить в океан около 7 800 тонн воды, очищенной от радиоактивности, такое же количество, как и в предыдущий раз, в течение около 17 дней.

Со следующего вторника начнется подготовительный этап измерения уровня трития, когда очищенная вода будет разбавлена морской водой. Сам сброс начнется 5 октября.

Что предшествовало

На АЭС в Фукусиме вода, используемая для охлаждения атомных реакторов, проходит поэтапную обработку с помощью усовершенствованной системы очистки, которая удаляет почти все радиоактивные вещества, кроме трития. Такая вода собирается в огромных резервуарах занимающих большую площадь площадки электростанции.

TEPCO неоднократно отмечала, что вывод из эксплуатации реакторов на АЭС "Фукусима-1" не может быть завершен без утилизации очищенной воды. Компания уже несколько лет разрабатывает и строит специальную систему очистки, позволяющую практически полностью удалить радиоактивные элементы из воды.

8 июля стало известно, что управление ядерного регулирования Японии предоставило компании TEPCO, оператору АЭС "Фукусима-1", официальное разрешение начать сброс очищенной радиоактивной воды в открытое море.

22 августа премьер-министр Фумио Кишида заявил , что Япония начнет сбрасывать очищенную радиоактивную воду с атомной электростанции "Фукусима" в море 24 августа, если позволят погодные условия, несмотря на обеспокоенность местных рыболовов и упорную оппозицию со стороны Китая.

Лидер оппозиционной Демократической партии Южной Кореи Ли Чже Мен назвал решение Японии сбрасывать очищенную радиоактивную воду - актом террора.

24 августа, несмотря на обеспокоенность граждан и некоторых соседних государств по поводу последствий для экологии, Япония начала выпускать в океан очищенную от радиации воду из поврежденной атомной электростанции Фукусимы.

4 сентября местные власти Токио начали отвечать записанными сообщениями на агрессивные звонки Китая с протестами против сброса очищенной воды с АЭС в Фукусиме.

10 сентября Токийская электроэнергетическая компания TEPCO, оператор АЭС "Фукусима-1", сообщила об окончании первого этапа выброса в море очищенной радиоактивной воды.