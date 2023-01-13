Япония начала строительство островной авиабазы для американских ВВС
12 января Япония приступила к строительным работам на базе Сил самообороны, это произошло в соответствии с планом военных учений с использованием истребителей США
Об этом сообщили в Kyodo.
Как проинформировало министерство обороны, в четверг Япония приступила к строительным работам на базе Сил самообороны на безлюдном острове. Это произошло по плану переноса военных учений с использованием истребителей США.
Отмечается, что в рамках работы, которая продлится четыре года на острове Маге в Кагосиме, министерство построит взлетно-посадочные полосы и склады боеприпасов. Проект проложит путь для переноса места тренировок для истребителей США с острова Ивото в Тихом океане.
Главный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что новая база будет "незаменима для постоянных операций американских авианосцев в Азиатско-Тихоокеанском регионе".
План перемещения, изложенный в 2011 году в соглашении о перегруппировке войск США между Токио и Вашингтоном, был продолжен после того, как губернатор Кагосимы Коичи Шиота одобрил проект в ноябре прошлого года, ссылаясь на "все более суровую обстановку безопасности" вокруг Японии, вероятно. подразумевает настойчивость Китая в регионе Восточно-Китайского моря.
- Напомним, в ноябре 2022 г. состоялись совместные военные учения Keen Sword США и Японии, их целью является усиление оперативной способности в отдельных районах на фоне активизации военной деятельности Китая.
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