Япония начала снижать статус COVID-19 до уровня сезонного гриппа
Япония с понедельника 8 мая начала снижать юридический статус коронавируса COVID-19 в ту же группу, что и сезонный грипп
Об этом сообщает NHK.
Известно, что новый статус означает, что правительство больше юридически не ограничивает передвижение граждан из соображений предотвращения заражения коронавирусом. Вместо этого разрешается самостоятельно принимать решения относительно мер безопасности, например, ношения масок в общественных местах.
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Также отмечается, что согласно новой категории, прививки против COVID-19 будут оставаться бесплатными в течение этого финансового года, поскольку количество заражений может и дальше расти. Министерство здравоохранения страны также рекомендует всем, у кого подтвержден коронавирус, оставаться дома в течение пяти дней после диагностики.
При этом добавляется, что в Японии с апреля наблюдается увеличение уровня заболеваемости COVID-19. Из-за университетской больницы в Токио, которая принимает больных в самом тяжелом состоянии, и подавляющее большинство подобных лечебных учреждений страны приостановили сокращение количества коек, выделенных для пациентов с коронавирусом.
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- 29 апреля Япония отменила ограничения на пересечение границы, введенные в связи с вирусом COVID-19.
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