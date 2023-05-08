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Япония начала снижать статус COVID-19 до уровня сезонного гриппа

8 мая, 2023 понедельник
08:03
Мир

Япония с понедельника 8 мая начала снижать юридический статус коронавируса COVID-19 в ту же группу, что и сезонный грипп

Об этом сообщает NHK.

Известно, что новый статус означает, что правительство больше юридически не ограничивает передвижение граждан из соображений предотвращения заражения коронавирусом. Вместо этого разрешается самостоятельно принимать решения относительно мер безопасности, например, ношения масок в общественных местах.

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Также отмечается, что согласно новой категории, прививки против COVID-19 будут оставаться бесплатными в течение этого финансового года, поскольку количество заражений может и дальше расти. Министерство здравоохранения страны также рекомендует всем, у кого подтвержден коронавирус, оставаться дома в течение пяти дней после диагностики.

При этом добавляется, что в Японии с апреля наблюдается увеличение уровня заболеваемости COVID-19. Из-за университетской больницы в Токио, которая принимает больных в самом тяжелом состоянии, и подавляющее большинство подобных лечебных учреждений страны приостановили сокращение количества коек, выделенных для пациентов с коронавирусом.

  • 11 апреля стало известно, что Байден подписал закон , отменяющий режим чрезвычайной ситуации, введенный в стране более трех лет назад в связи с распространением COVID-19.
  • С 29 апреля в Китай можно попасть при наличии только экспресс-теста на антиген коронавируса, страна больше не требует ПЦР-теста
  • Япония с 29 апреля также упразднила ограничения на пересечение границы, введенные в связи с вирусом COVID-19
  • Между тем, в Украине 25 апреля Кабинет Министров продлил режим чрезвычайной ситуации через COVID-19, а также карантин на всей территории страны до 30 июня – из-за недостаточного уровня иммунизации населения.
  • 29 апреля Япония отменила ограничения на пересечение границы, введенные в связи с вирусом COVID-19.
Здоровье
Япония
COVID-19
Коронавирус
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