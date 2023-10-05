Япония начала сбрасывать в океан вторую партию очищенной воды с АЭС в Фукусиме

Об этом пишет Japan Times.

Отмечается, что токийская электрическая энергетическая компания (Tepco) начала процесс около 10:20 (по местному времени).

В Tepco заявили, что завершили инспекции после начального выпуска и не нашли причин для изменения процедур. В первом раунде в океан было выпущено 7788 тонн очищенной воды, хранившейся в 10 резервуарах на территории станции.

Сообщается, что во втором раунде в течение 17 дней будет выпущено примерно такое же количество воды. "Tepco" заявила, что очищенная вода, хранящаяся в более чем 1000 резервуарах, прошла фильтрацию для удаления всех радиоактивных элементов, за исключением трития, который находится на безопасных уровнях.

"В целом ожидается, что выброс воды в Тихий океан будет продолжаться три десятилетия. Этот выброс знаменует собой важный шаг в процессе вывода из эксплуатации станции, потерпевшей тройную катастрофу после цунами в марте 2011 года", - добавили в сообщении.

Что предшествовало

На АЭС в Фукусиме вода, используемая для охлаждения атомных реакторов, проходит поэтапную обработку с помощью усовершенствованной системы очистки, которая удаляет почти все радиоактивные вещества, кроме трития. Такая вода собирается в огромных резервуарах занимающих большую площадь площадки электростанции.

TEPCO неоднократно отмечала, что вывод из эксплуатации реакторов на АЭС "Фукусима-1" не может быть завершен без утилизации очищенной воды. Компания уже несколько лет разрабатывает и строит специальную систему очистки, позволяющую практически полностью удалить радиоактивные элементы из воды.

8 июля стало известно, что управление ядерного регулирования Японии предоставило компании TEPCO, оператору АЭС "Фукусима-1", официальное разрешение начать сброс очищенной радиоактивной воды в открытое море.

22 августа премьер-министр Фумио Кишида заявил , что Япония начнет сбрасывать очищенную радиоактивную воду с атомной электростанции "Фукусима" в море 24 августа, если позволят погодные условия, несмотря на обеспокоенность местных рыболовов и упорную оппозицию со стороны Китая.

Лидер оппозиционной Демократической партии Южной Кореи Ли Чже Мен назвал решение Японии сбрасывать очищенную радиоактивную воду - актом террора.

24 августа, несмотря на обеспокоенность граждан и некоторых соседних государств по поводу последствий для экологии, Япония начала выпускать в океан очищенную от радиации воду из поврежденной атомной электростанции Фукусимы.

4 сентября местные власти Токио начали отвечать записанными сообщениями на агрессивные звонки Китая с протестами против сброса очищенной воды с АЭС в Фукусиме.

10 сентября Токийская электроэнергетическая компания TEPCO, оператор АЭС "Фукусима-1", сообщила об окончании первого этапа выброса в море очищенной радиоактивной воды.