Япония начала сбрасывать в океан вторую партию очищенной воды с АЭС в Фукусиме
В четверг, 5 октября, Япония начала сбрасывать вторую партию очищенной радиоактивной воды с атомной электростанции "Фукусима-1" в океан
Об этом пишет Japan Times.
Отмечается, что токийская электрическая энергетическая компания (Tepco) начала процесс около 10:20 (по местному времени).
В Tepco заявили, что завершили инспекции после начального выпуска и не нашли причин для изменения процедур. В первом раунде в океан было выпущено 7788 тонн очищенной воды, хранившейся в 10 резервуарах на территории станции.
Сообщается, что во втором раунде в течение 17 дней будет выпущено примерно такое же количество воды. "Tepco" заявила, что очищенная вода, хранящаяся в более чем 1000 резервуарах, прошла фильтрацию для удаления всех радиоактивных элементов, за исключением трития, который находится на безопасных уровнях.
"В целом ожидается, что выброс воды в Тихий океан будет продолжаться три десятилетия. Этот выброс знаменует собой важный шаг в процессе вывода из эксплуатации станции, потерпевшей тройную катастрофу после цунами в марте 2011 года", - добавили в сообщении.
Что предшествовало
На АЭС в Фукусиме вода, используемая для охлаждения атомных реакторов, проходит поэтапную обработку с помощью усовершенствованной системы очистки, которая удаляет почти все радиоактивные вещества, кроме трития. Такая вода собирается в огромных резервуарах занимающих большую площадь площадки электростанции.
TEPCO неоднократно отмечала, что вывод из эксплуатации реакторов на АЭС "Фукусима-1" не может быть завершен без утилизации очищенной воды. Компания уже несколько лет разрабатывает и строит специальную систему очистки, позволяющую практически полностью удалить радиоактивные элементы из воды.
8 июля стало известно, что управление ядерного регулирования Японии предоставило компании TEPCO, оператору АЭС "Фукусима-1", официальное разрешение начать сброс очищенной радиоактивной воды в открытое море.
22 августа премьер-министр Фумио Кишида заявил , что Япония начнет сбрасывать очищенную радиоактивную воду с атомной электростанции "Фукусима" в море 24 августа, если позволят погодные условия, несмотря на обеспокоенность местных рыболовов и упорную оппозицию со стороны Китая.
Лидер оппозиционной Демократической партии Южной Кореи Ли Чже Мен назвал решение Японии сбрасывать очищенную радиоактивную воду - актом террора.
24 августа, несмотря на обеспокоенность граждан и некоторых соседних государств по поводу последствий для экологии, Япония начала выпускать в океан очищенную от радиации воду из поврежденной атомной электростанции Фукусимы.
4 сентября местные власти Токио начали отвечать записанными сообщениями на агрессивные звонки Китая с протестами против сброса очищенной воды с АЭС в Фукусиме.
10 сентября Токийская электроэнергетическая компания TEPCO, оператор АЭС "Фукусима-1", сообщила об окончании первого этапа выброса в море очищенной радиоактивной воды.
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