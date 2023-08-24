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Япония начала сбрасывать в океан очищенную радиоактивную воду с Фукусимы

24 августа, 2023 четверг
08:49
Мир Япония

Очищенную от радиации воду с поврежденной атомной электростанции Фукусимы Япония начала выпускать в океан 24 августа, несмотря на обеспокоенность граждан и некоторых соседних государств по поводу последствий для экологии

Об этом информирует Kyodo .

"Решение было принято, поскольку резервуары, установленные на комплексе Фукусимы, содержащие сейчас около 1,34 миллиона тонн очищенной воды, приближаются к своей мощности и, как ожидается, достигнут максимального предела уже в 2024 году, если оператор станции, Tokyo Electric Power Company Holdings не инициирует выпуск воды", - говорится в заявлении.

Прежде чем выпустить воду через подводный тоннель в 1 км от поврежденной землетрясением и цунами 2011 года АЭС, ее разбавят по-морски до концентрации одна сороковая от разрешенной японскими стандартами безопасности.

Японская электроэнергетическая компания Tokyo Electric Power Company (TEPCO) будет мониторить радиоактивные материалы в водах вблизи электростанции и обнародовать данные в пятницу.

Что предшествовало

Ранее Гросси встретился с премьер-министром Японии Фумио Кишидой и передал ему отчет МАГАТЭ , в котором говорилось, что план сброса воды соответствует международным стандартам безопасности и будет иметь незначительное радиологическое влияние на людей и окружающую среду в случае его реализации.

На АЭС в Фукусиме вода, используемая для охлаждения атомных реакторов, проходит поэтапную обработку с помощью усовершенствованной системы очистки, которая удаляет почти все радиоактивные вещества, кроме трития. Такая вода собирается в огромных резервуарах занимающих большую площадь площадки электростанции.

TEPCO неоднократно отмечала, что вывод из эксплуатации реакторов на АЭС "Фукусима-1" не может быть завершен без утилизации очищенной воды. Компания уже несколько лет разрабатывает и строит специальную систему очистки, позволяющую практически полностью удалить радиоактивные элементы из воды.

Очищенную воду планируют постепенно сбрасывать в море на расстоянии 1 километра от электростанции через подводный тоннель, после разбавления ее морской водой в концентрации 1:40, разрешенной японскими стандартами безопасности.

Также позже, 7 июля, Китай, крупнейший покупатель японских морепродуктов, запретил импорт продуктов питания из десяти префектур Японии и ввел усиленный контроль за наличием радиоактивных веществ в остальной части японской продукции.

8 июля стало известно, что управление ядерного регулирования Японии предоставило компании TEPCO, оператору АЭС "Фукусима-1", официальное разрешение начать сброс очищенной радиоактивной воды в открытое море.

7 августа сообщалось , что Япония рассматривает возможность начать сброс очищенной радиоактивной воды с атомной электростанции Фукусима в море между концом августа и началом сентября, после того, как премьер-министр Фумио Кишида вернется с трехстороннего саммита из США и Южной Кореи.

17 августа международная хакерская группа Anonymous начала кибератаки на группы, связанные с ядерной энергетикой в Японии, в знак протеста против запланированного сброса в море очищенной радиоактивной воды из разрушенной атомной электростанции Фукусима.

22 августа премьер-министр Фумио Кишида заявил , что Япония начнет сбрасывать очищенную радиоактивную воду с атомной электростанции Фукусима в море в четверг, если позволят погодные условия, несмотря на обеспокоенность местных рыболовов и настойчивую оппозицию со стороны Китая.

Лидер оппозиционной Демократической партии Южной Кореи Ли Чже Мен назвал решение Японии сбрасывать очищенную радиоактивную воду с поврежденной атомной электростанции Фукусимы актом террора.

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