Об этом сообщает NHK, передает Еспресо.TV .



Японское правительство намерено отменить торговый статус России "наибольшего содействия" в рамках дополнительных санкций из-за вторжения России в Украину. Правительство объявит этот шаг в среду, 16 марта, после решения премьер-министра Кисиды Фумио.



Издание добавляет, что Президент США Джо Байден объявил о таких же мерах в пятницу, тогда как лидеры G7 опубликовали совместное заявление, в котором пообещали отказать России в статусе "наибольшего содействия".

Эти меры означают, что российский импорт в эти страны будет облагаться повышенными тарифами, отмечает NHK.

Напомним, российский "АвтоВАЗ" останавливает производство. Не хватает запчастей.

В четвертом пакете санкций от ЕС также говорится о запрете на поставки в Россию элитных авто.

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