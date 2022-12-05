Япония – Хорватия: где и когда смотреть матч 1/8 финала ЧМ-2022

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч в Аль-Вакре начнется в 17:00. Вживую его покажут региональные телеканалы Общественного и Megogo.

На групповом раунде Япония победила Германию (2:1), Испанию (2:1), проиграла Коста-Рике (0:1) и заняла в квартете E первое место.

Хорватия сыграла вничью с Марокко (0:0), Бельгией (0:0), одолела Канаду (4:1) и финишировала в группе F второй.

ЧМ-2022

1/8 финала

Япония – Хорватия

Аль Вакра, стадион "Аль-Джануб"

5 декабря, 17:00

Прямая трансляция на региональных каналах Общественного и Megogo

3 и 4 декабря четвертьфиналистами чемпионата мира-2022 стали сборные Нидерландов, Аргентины, Франции и Англии.

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