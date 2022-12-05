Япония – Хорватия: где и когда смотреть матч 1/8 финала ЧМ-2022
В понедельник, 5 декабря, в первом раунде плей-офф чемпионата мира по футболу Япония встречается с Хорватией
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч в Аль-Вакре начнется в 17:00. Вживую его покажут региональные телеканалы Общественного и Megogo.
На групповом раунде Япония победила Германию (2:1), Испанию (2:1), проиграла Коста-Рике (0:1) и заняла в квартете E первое место.
Хорватия сыграла вничью с Марокко (0:0), Бельгией (0:0), одолела Канаду (4:1) и финишировала в группе F второй.
ЧМ-2022
1/8 финала
Япония – Хорватия
Аль Вакра, стадион "Аль-Джануб"
5 декабря, 17:00
Прямая трансляция на региональных каналах Общественного и Megogo
- 3 и 4 декабря четвертьфиналистами чемпионата мира-2022 стали сборные Нидерландов, Аргентины, Франции и Англии.
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