Япония из-за войны РФ в Украине планирует открыть первый в Азии офис НАТО
Страна переосмыслила ситуацию в регионе после полномасштабного вторжения РФ и ведет переговоры об открытии первого в Азии офиса связи НАТО
Об этом информирует министр иностранных дел Йосимаса Хаяси в интервью CNN .
"Мы уже ведем переговоры (об открытии офиса связи НАТО, - ред.), но никакие детали еще не согласованы. Причина, почему мы обсуждаем это, заключается в том, что после агрессии России в Украине мир стал более нестабильным", - объяснил Хаяси.
Министр подчеркнул, что сотрудничество с НАТО становится все более важным: "То, что происходит в Восточной Европе, не ограничивается только вопросом Восточной Европы, и это напрямую влияет на ситуацию здесь, в Тихоокеанском регионе. Вот почему сотрудничество между нами в Восточной Азии и НАТО становится все более важным".
Сообщается, что у НАТО есть подобные офисы связи в других странах, в том числе в Украине и Австрии. Офис в Японии откроет более тесное общение с Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией.
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