Об этом информирует министр иностранных дел Йосимаса Хаяси в интервью CNN .

"Мы уже ведем переговоры (об открытии офиса связи НАТО, - ред.), но никакие детали еще не согласованы. Причина, почему мы обсуждаем это, заключается в том, что после агрессии России в Украине мир стал более нестабильным", - объяснил Хаяси.

Министр подчеркнул, что сотрудничество с НАТО становится все более важным: "То, что происходит в Восточной Европе, не ограничивается только вопросом Восточной Европы, и это напрямую влияет на ситуацию здесь, в Тихоокеанском регионе. Вот почему сотрудничество между нами в Восточной Азии и НАТО становится все более важным".

Сообщается, что у НАТО есть подобные офисы связи в других странах, в том числе в Украине и Австрии. Офис в Японии откроет более тесное общение с Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией.