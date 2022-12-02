Япония и Южная Корея наложили санкции на КНДР
Южная Корея и Япония ввели новые санкции против физических лиц и организаций Северной Кореи на фоне запуска баллистических ракет КНДР в этом году
Об этом сообщают NHK и The Korean Herald .
Отмечают, что японское правительство ввело санкции против синдиката в сфере киберпреступлений Lazarus Group и еще двух подчиненных Пхеньяну организаций. Также в этот санкционный список попали несколько физлиц. Их обвиняют в содействии ядерным и ракетным разработкам КНДР во Вьетнаме.
Также Япония призвала Северную Корею предпринять действия по решению вопросов, связанных с проблемой похищений, ядерными и ракетными амбициями КНДР.
В Южной Корее в свою очередь ввели санкции против восьми граждан КНДР и семи компаний. Причиной послужили недавние ракетные запуски со стороны Северной Кореи.
- 2 декабря стало известно, что США ввели санкции против КНДР из-за запусков баллистических ракет.
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