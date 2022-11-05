Япония и Великобритания намерены усилить поддержку Украины

Об этом сообщает Japan Today.

Во время разговора премьер-министры Японии и Великобритании договорились об усилении поддержки Украины на фоне полномасштабного вторжения России. Также они согласились углубить двустороннее сотрудничество в связи с усилением военной деятельности Китая и Северной Кореи.

Кроме того, Кишида и Сунак подтвердили, что ускорят переговоры по скорейшему заключению соглашения, которое усилит оперативную совместимость и сотрудничество между их вооруженными силами. Также будет ускорено и подписание соглашения о создании совместной разработки истребителя.