Япония и Турция будут сотрудничать в восстановлении инфраструктуры Украины

Об этом пишет NHK .

В заявлении указано, что страны на следующий год планируют провести встречу на уровне министров в Токио, чтобы обсудить пути расширения двусторонней торговли и инвестиций.

Турция и Япония также будут сотрудничать в помощи Украине по восстановлению инфраструктуры. По словам турецкого министра, страна хочет работать с Японией по расширению сотрудничества в третьих странах. Болат сказал, что отношения между странами важны, и они развились почти до уровня альянса.

В то же время Нисимура выразил надежду, что обе стороны продолжат укреплять экономические связи и сотрудничать в глобальных усилиях.