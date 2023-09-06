Япония и Турция будут сотрудничать в восстановлении инфраструктуры Украины
Министр торговли Японии Ясутоси Нисимура и его турецкий коллега Омер Болат во время встречи в Стамбуле подписали совместное заявление: они договорились сотрудничать в восстановлении Украины и углублять экономические связи
Об этом пишет NHK .
В заявлении указано, что страны на следующий год планируют провести встречу на уровне министров в Токио, чтобы обсудить пути расширения двусторонней торговли и инвестиций.
Турция и Япония также будут сотрудничать в помощи Украине по восстановлению инфраструктуры. По словам турецкого министра, страна хочет работать с Японией по расширению сотрудничества в третьих странах. Болат сказал, что отношения между странами важны, и они развились почти до уровня альянса.
В то же время Нисимура выразил надежду, что обе стороны продолжат укреплять экономические связи и сотрудничать в глобальных усилиях.
- Кроме того, в Сербии заявили о готовности участвовать в послевоенном восстановлении Украины и поддерживать ее европейскую интеграцию.
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