Япония и США проведут переговоры по безопасности в Восточной Азии

Об этом сообщает Kyodo News.

Президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида планируют провести саммит 20 сентября в кулуарах заседания Генеральной Ассамблеи ООН.

Лидеры США и Японии, в частности, обсудят рост давления Китая на Тайвань, угрозы ядерных испытаний Северной Кореи и вторжение России в Украину.

Кисида также, вероятно, обсудит с Вашингтоном возможность проведения встречи G7 в следующем году в Хиросиме.

В издании добавляют, что встреча может быть сведена к коротким переговорам, поскольку Байден уже дал понять, что поедет в Лондон, чтобы посетить государственные похороны королевы Елизаветы II.

2 августа спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань и заверила в "непреклонной поддержке со стороны США". До этого Китай начал военные учения вокруг острова. Спикер палаты представителей конгресса США провела символические встречи с руководством островного государства, получила орден и посетила музей, освещающий борьбу Тайваня с Китаем.

5 августа Пекин заявил, что наложит санкции на спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Впоследствии власти КНР сообщили и о сворачивании сотрудничества с США. После этого Белый дом вызвал посла Китая, чтобы осудить эскалацию угроз Пекина и подтвердить, что Соединенные Штаты не желают кризиса на Тайване.

10 июня министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил, что Пекин начнет войну, если Тайвань провозгласит независимость.

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