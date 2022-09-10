Япония и США проведут переговоры по безопасности в Восточной Азии
Япония и США работают над организацией саммита между премьер-министром Фумио Кисидой и президентом Джо Байденом в Нью-Йорке для обсуждения вопросов безопасности в Восточной Азии
Об этом сообщает Kyodo News.
Президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида планируют провести саммит 20 сентября в кулуарах заседания Генеральной Ассамблеи ООН.
Лидеры США и Японии, в частности, обсудят рост давления Китая на Тайвань, угрозы ядерных испытаний Северной Кореи и вторжение России в Украину.
Кисида также, вероятно, обсудит с Вашингтоном возможность проведения встречи G7 в следующем году в Хиросиме.
В издании добавляют, что встреча может быть сведена к коротким переговорам, поскольку Байден уже дал понять, что поедет в Лондон, чтобы посетить государственные похороны королевы Елизаветы II.
- 2 августа спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань и заверила в "непреклонной поддержке со стороны США". До этого Китай начал военные учения вокруг острова. Спикер палаты представителей конгресса США провела символические встречи с руководством островного государства, получила орден и посетила музей, освещающий борьбу Тайваня с Китаем.
- 5 августа Пекин заявил, что наложит санкции на спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Впоследствии власти КНР сообщили и о сворачивании сотрудничества с США. После этого Белый дом вызвал посла Китая, чтобы осудить эскалацию угроз Пекина и подтвердить, что Соединенные Штаты не желают кризиса на Тайване.
- 10 июня министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил, что Пекин начнет войну, если Тайвань провозгласит независимость.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.76
Покупка 39.76Продажа 40.71
-
EUR
Покупка 39.57Продажа 40.83
- Актуальное
- Важное