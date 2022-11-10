Япония и США начали совместные военные учения

Об этом сообщает Kyodo News .

Отмечают, что учения, которые проходят раз в два года, будут проходить на юго-западных японских островах и вокруг них. Это сделано для того, чтобы усилить в этих регионах оборонную способность активизировать военную деятельность Китая.

Маневры продлятся до 19 ноября. В них примут участие 26 тыс. военнослужащих сухопутных, морских и воздушных сил самообороны Японии, а также около 10 тыс. американских военных, в том числе из подразделений Космических сил.

В этих совместных военных учениях будут задействованы 250 японских и 120 американских самолетов, а также 20 японских и 10 американских кораблей. Кроме того, к мероприятию присоединятся четыре военных корабля и два самолета из Австралии, Канады и Великобритании.

Отмечают, что маневры будут моделировать защиту отдаленных островов. Они будут сосредоточены на острове Токуносима в юго-западной префектуре Кагосима. Также обучение будет включать реагирование на баллистические ракеты, а также операции в новых сферах защиты, таких как космос и киберпространство.

29 октября стало известно, что Япония планирует создать объединенное военное командование в связи с усилением напряженности между Китаем и Тайванем.