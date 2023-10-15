Япония и ПРООН предоставили Украине два новых автотрансформатора для помощи украинской энергосистеме

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

Программа развития ООН в Украине и Япония передали Украине два новых автотрансформатора для поддержки украинской энергосистемы перед началом осенне-зимнего периода.

Оборудование установлено на подстанции "Укрэнерго" и поможет в обеспечении светом 500 тысяч потребителей.

По словам чрезвычайного и полномочного посла Японии в Украине Мацуды Кунинори, еще два трансформатора страна передаст ближе к началу зимы. Министр энергетики Украины Герман Галущенко поблагодарил партнеров за мощную помощь.

"В прошлую зиму враг пытался уничтожить нашу энергосистему и будет пытаться сделать это снова. Но благодаря нашим Вооруженным силам, энергетикам и международным партнерам мы обязательно выстоим и победим!", - говорится в сообщении.