Япония и ПРООН предоставили Украине два новых автотрансформатора для помощи украинской энергосистеме
При координации Минэнерго Украина получила два новых автотрансформатора от Программы развития ООН в Украине и Японии
Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.
Программа развития ООН в Украине и Япония передали Украине два новых автотрансформатора для поддержки украинской энергосистемы перед началом осенне-зимнего периода.
Оборудование установлено на подстанции "Укрэнерго" и поможет в обеспечении светом 500 тысяч потребителей.
По словам чрезвычайного и полномочного посла Японии в Украине Мацуды Кунинори, еще два трансформатора страна передаст ближе к началу зимы. Министр энергетики Украины Герман Галущенко поблагодарил партнеров за мощную помощь.
"В прошлую зиму враг пытался уничтожить нашу энергосистему и будет пытаться сделать это снова. Но благодаря нашим Вооруженным силам, энергетикам и международным партнерам мы обязательно выстоим и победим!", - говорится в сообщении.
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