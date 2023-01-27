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Япония и Нидерланды готовы присоединиться к США в ограничении доступа Китая к полупроводниковому оборудованию, - Bloomberg

27 января, 2023 пятница
15:07
Мир

Между представителями Японии, США и Нидерландов продолжаются переговоры: планируется ограничить доступ Пекина к передовому полупроводниковому оборудованию

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

"По словам людей, знакомых с ходом переговоров, Япония и Нидерланды готовы присоединиться к США в ограничении доступа Китая к передовому полупроводниковому оборудованию, образовав мощный альянс, взорвавший амбиции Пекина по созданию собственного внутреннего производства микросхем", - говорится в тексте Bloomberg.

Отмечается, что представители США, Нидерландов и Японии намерены завершить переговоры о новом наборе ограничений на то, что можно поставлять китайским компаниям.

Нидерланды расширят ограничения на ASML Holding NV, так что в КНР больше не будут поставлять оборудование, которое имеет "решающее значение" для производства некоторых типов передовых микросхем и без которых попытки наладить производственные линии могут быть невозможны. Япония установит аналогичные ограничения для Nikon Corp.

"В трех странах расположены важнейшие компании, производящие оборудование для производства микросхем, включая ASML, японскую Tokyo Electron Ltd. и американскую Applied Materials Inc.", - подчеркнули журналисты.

  • Напомним, в декабре 2022 года Bloomberg сообщал, что администрация президента США Джо Байдена планирует внести в "черный список" более 30 китайских технологических компаний.

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Китай
Япония
Нидерланды
Технологии
США
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